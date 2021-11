Obligados a ganar para no perder el tren de la Copa

Con la necesidad de ganar ante un rival directo, para no pinchar las ilusiones del ingreso a la copa Libertadores 2022, tras 4 años sin presencias internacionales, Estudiantes deberá cortar la racha adversa de partidos sin poder ganar.

Para esto, esta noche visitará a un equipo directo en la lucha por clasificar a la máxima competencia sudamericana. Se trata del Granate, que lo recibirá dede las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús, por la fecha 20 del torneo de la Liga Profesional.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski suman siete partidos sin conocer la victoria y, si bien se vio una mejora en el último compromiso ante River, todavía está la deuda de volver a sumar de a tres. Además, de no ganar en la Fortaleza, Estudiantes empezaría a poner en riesgo, no sólo su clasificación a la libertadores, sino también a la Sudamericana del año próximo.

La tabla anual está al rojo vivo y hoy todos tienen posibilidades de sumarse al grupo selecto de equipos que irán a un certamen continental en 2022. Por esta razón, el duelo de esta noche aparece como clave para los de La Plata. Para dicho encuentro, el Ruso pretendía sostener la alineación que dispuso ante el Millonario el fin de semana pasado. Sin embargo, la baja inesperada de Manuel Castro producto de su lesión en el tobillo, trastoca los planes y deberá realizar una variante obligada. En lugar del uruguayo, quien ingresará será Matías Pellegrini. El resto, todo igual. Se mantiene la línea de cinco defensores, el mediocampo y la delantera.

Para esta noche, Zielinski no podrá contar con Juan Manuel Sánchez Miño, quien estuvo afectado por una infección en una de sus muelas y no logró trabajar a la par de sus compañeros durante la mayor parte de la semana. En cuanto a la delantera, otro de los interrogantes, sobretodo de las puertas del Country Club de City Bell hacia afuera, Leandro Díaz seguirá siendo el 9 del Ruso. Duelo de los denominados por los 6 puntos. Ganar o ganar, no sirve otro resultado.

Con bajas sensibles: una para cada lado

Para el compromiso de esta noche entre Lanús y Estudiantes, por la fecha 20 del torneo, ambos equipos tendrán bajas sensibles.

Por una lado, el Pincha no podrá contar con su goleador, Manuel Castro. Aunque fue titular en el empate con River, su tobillo izquierdo volvió a resentirse.

Tanto desde el cuerpo médico como el propio Zielinski optaron por preservarlo y que llegue en óptimas condiciones para el cotejo con Huracán a jugarse recién entre el 19 y 21 de este mes.

En tanto, para el Granate el dolor de cabeza es más grande. Su máximo artillero histórico y actual goleador del campeonato, José Sand, dio positivo en Covid-19 este martes, según informó el club, y se va a perder -mínimo-, el partido de esta noche frente a Estudiantes. El Pepe ya se encuentra aislado en su domicilio cumpliendo con la cuarentena correspondiente. “El jugador José Sand dio positivo en Covid-19: ahora mismo se encuentra aislado y cumpliendo los protocolos sanitarios correspondientes. ¡Pronta recuperación, Pepe!”, escribió en su cuenta oficial de Twitter el equipo Granate, quien dio a conocer la noticia. Sand solo se perdería el choque ante el Pincha porque el fin de semana siguiente no hay fútbol en la Argentina por las elecciones legislativas.

El que se perfila para ocupar su lugar, con características muy distintas, es Pedro de la Vega. El Pepo entró por el correntino contra San Lorenzo; el mismo en el cual Sand salió de la cancha relinchando a pura bronca por su salida. Además, Zubeldía tampoco podrá contar con Braghieri (lesionado) ante Estudiantes.

Sánchez Miño sigue sin estar entre los concentrados

Sánchez Miño arrastra una infección en la boca y si bien el jugador se mostró en buena forma, algunas acciones de los últimos entrenamientos le provocaron cierto malestar en la zona afectada.

Por ello, el cuerpo técnico de Estudiantes decidió que sea Valdez quien forme parte de los 23 citados. Vale recalcar que el juvenil defensor mendocino, que habitualmente es titular en la oncena de la reserva, en las horas previas al choque con River fue sumado al plantel superior ante la baja obligada de Sánchez Miño.