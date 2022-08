Otra reunión para exigir seguridad, ahora en una comisaría de Berisso

Hartos de la inseguridad, vecinos de Berisso marcharon el lunes hasta la comisaría Segunda de ciudad, ubicada en la avenida Montevideo y 38, para exigir medidas urgentes.

Del encuentro formaron parte el subsecretario de Seguridad, Néstor Epeloa, y también el subcomisario de la seccional. Los frentistas les presentaron un reclamo por escrito y ahora esperan soluciones.

Uno de los presentes, en un momento dado, llegó a exaltarse porque, según contó, ya le robaron siete veces en su casa, siendo que en la última oportunidad estaba su familia dentro.

“Así no podemos seguir y debíamos hacer algo, por eso le pedimos a la Policía un poco más de colaboración porque, por el momento, no están haciendo nada”, relató un lugareño. Otro sentenció: “La zona está liberada como nunca antes. Esto que estamos pasando no se había visto antes, es una locura y nadie nos defiende. Ya no sabemos qué hacer”.