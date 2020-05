¿Pastore al Inter de Miami?

El futbolista argentino Javier Pastore, quien juega en Roma de Italia, aunque su pase le pertenece al Paris Saint Germain (PSG) francés, se acerca al Inter Miami, franquicia de la liga estadounidense (MLS), que le ofreció dos años de contrato con posibilidad de un tercero.

Inter Miami, la franquicia que tiene como accionista mayoritario al ex futbolista inglés David Beckham, le ofreció a Pastore, ex Talleres y Huracán, dos años de contrato con un ingreso de cinco millones de dólares anuales y con chance de un tercero.

Sin embargo, TuttoMercato aseguró que el PSG pide 11 millones de dólares por el jugador, una demanda considerada alta por el club estadounidense que confía en seguir negociando.

Pastore, que el 20 de junio próximo cumplirá 31 años, también está en los planes de Seattle Sounders, vigente campeón de la MLS.

El argentino fue compañero de Beckam en el PSG, algo que inclinaría la balanza hacia su nueva franquicia.

En el Inter de Miami juegan los argentinos Nicolás Figal (ex Independiente), Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata) y Julián Carranza (ex Banfield), y el entrenador de arqueros es Sebastián Saja, ex San Lorenzo y Racing Club.