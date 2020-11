“Pese a todo, podría convertirse en un equipo competitivo”

Si bien los últimos 15 minutos de Estudiantes fueron un caos y una anarquía, es muy importante sacar conclusiones tanto cuando como se pierde muy mal, como fue esta vez, como cuando se pueda llegar a ganar.



Después de dos partidos, creo que tranquilamente Estudiantes podría convertirse en un equipo muy competitivo. Ahora bien, ustedes podrán decir: ¿cómo puedo decir esto después de esto?

Como periodista y no como técnico, me animo a jugar: Andújar es el capitán y a Mascherano ya le cuesta mucho. Ahora bien, ¿cómo verían que Mascherano jugase como una especie de líbero o de central en el medio de los centrales?



¿Cómo verían ustedes que Estudiantes pudiese presentar un mediocampo tremendamente agresivo en la mitad de la cancha con dos laterales-volantes como Godoy o Erquiaga, dejando en el centro de la mitad de la cancha a un 5 agresivo para la marca que podría ser Gómez y otro 5 mixto que ayude en la marca, pero que sobre todo se anime a pasar y entrar al área rival?



Arriba, Estudiantes tendría que jugar con tres puntas veloces que ayuden a los mediocampistas, pero tienen que ser rápidos.

Lo que quiero decir es que, más allá de que Estudiantes juegue con el sistema que juegue, Estudiantes debe definirse: ¿va a jugar con la pelota o no va a jugar con la pelota? ¿Va a jugar de tres cuartos de cancha hacia atrás o va a atacar? A partir de lo que defina, se debe armar el equipo.



Ahora tiene esto y debe definir cuál es la mejor manera de explotarlo. Para mí, si Estudiantes define esto, puede ser un equipo protagonista. Pero hay que definir dónde, cómo, cuándo y con quién. No es tan simple, pero tampoco es tan difícil.

No hubo tantas diferencias entre un Estudiantes que jugó mal y un San Lorenzo que tuvo dos o tres jugadas y las aprovechó. Pero sí vi que Estudiantes en el primer tiempo no jugó a nada.