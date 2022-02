Pipo Gorosito: "Terminamos desdibujados, desprolijos"

Luego de la dura derrota ante Banfield, Pipo Gorosito analizó el desempeño del equipo y aseveró: "Terminamos desdibujados, desprolijos".

"El inicio había sido bueno, erramos tres abajo del arco, pero ellos encontraron el gol antes" consideró el técnico del Lobo y añadió: "En el segundo tiempo entregamos el gol rápido. No podemos quedar así abiertos”.

"A nadie le gusta perder. Pero lo mismo que dije antes cuando parecía que todo era extraordinario, no hay que ser extremistas. Hay que mantener la calma y trabajar”, manifestó Gorosito en conferencia de prensa y observó: "En chances de gol estuvimos parejos, pero hasta tuvimos la mala suerte de errar un penal".

En cuanto a los cambios que realizó en el encuentro explicó: "A Guiffrey lo saqué por la amarilla que tenía. A Sosa y a Carboneo los vi cansados. Veremos quiénes son los que mejor llegan para ir a Varela", dijo en referencia al próximo partido que jugarán contra Defensa y Justicia el viernes a las 19.15.

Por último Pipo sentenció: “Tenemos que trabajar igual que cuando ganamos, y corregir lo que no hicimos bien. No me gusta que seamos desprolijos. Hay que retomar el camino que traíamos”.