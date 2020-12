Por el primer golpe: Lanús e Independiente no se sacan ventajas

Un verdadero partidazo se vive en La Fortaleza, donde Lanús e Independiente empatan 0-0 por la ida de cuartos de la Copa Sudamericana. Ambos buscan dar el primer paso hacia las semifinales. El encuentro cuenta con el arbitraje de Esteban Ostojich y la televisación de Espn 2.

Una primera parte deslucida, donde en líneas generales no hubo grandes chances de peligro. Independiente se mostró mejor parado e intentó tener el protagonismo, ante un Lanús que no se mostró como en otros encuentros y que no pudo alimentar de situaciones, a José Sand.

Formaciones

Lanús (0): Morales; Morgantini, Alexis Pérez, Matías Pérez, Aguirre; De la Vega, Belmonte, Quignón, Bernabei; Sand y Orozco. DT: Luis Zubeldía.

Independiente (0): Sosa; Bustos, Barreto, Barboza, Rodríguez; González, Lucas Romero, Martínez, Hernández, Velasco; Messiniti. DT: Lucas Pusineri

Árbitro: Esteban Ostojich

Estadio: Ciudad de Lanús

TV: Espn