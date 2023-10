Por fin respondió Grand Sara Jet y le dio una alegría al dúo Aldasoro-Balmaceda

Por GALOPÓN

Arranque del mes de octubre a todo turf en el teatro hípico del barrio Hipódromo con 11 actos en cartelera. Sin cotejos de nivel jerárquico, la reunión arrancó con el Premio Grande Pipí (1.000 mts.) donde como se esperaba -por fin- respondió Grand Sara Jet y pudo abandonar la ínfima categoría dejando en el camino con claridad a la debutante Mega Again, mientras que tercera arribaba Piba Cause, completando de esta forma el podio.

Carrera reservada para yeguas de cinco y seis años que no hayan ganado, contó con las once participantes y el cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Grand Sara Jet con un sport de $1.95 sobre las chances de la debutante Mega Again ($3.85) y de Josephine’s Castle ($5.20). Trasladado el pleito a la pista, la pupila del entrenador Alberto Aldasoro se encargó de confirmar dicha preferencia, ya que conducida eficazmente por su habitual piloto Lautaro Emanuel Balmaceda logró su primera victoria en 16 presentaciones, empleando el registro de 1m.00s.39/100 para los 1.000 metros de recorrido. De esta manera la hija de Grand Reward pudo abandonar el anonimato ya en las postrimerías de su campaña. Igualmente lo hizo en una forma por demás convincente y quizás, pueda repetir entre ganadoras de una carrera.

Ni bien se abrieron las gateras Afortunada Mapuche y Josephine’s Castle partieron en un pie de igualdad “primereando” a Grand Sara Jet, Mirame Roma y Ada Sheley, en ese orden; de tal forma que al formalizarse la carrera Afortunada Mapuche pasó a enseñar el camino en soledad con cuerpo y medio de ventaja sobre Josephine’s Castle, escalonándose luego Grand Sara Jet, Ada Sheley y Mega Again.

De esa forma completaron el opuesto y al zambullirse en el codo de la calle 41, Afortunada Mapuche seguía conteniendo el pescuezo de ventaja a Josephine’s Castle, mientras ya comenzaba a apurar su andar por afuera Grand Sara Jet, llevando a sus costado exterior a Ada Sheley, mientras por el lado de los palos se acercaba Mega Again.

En plena elipse se achicó al mínimo la diferencia entre las cuatro de adelante, mientras que la debutante buscaba sumarse a la lucha por la vanguardia. Así, pisaron la recta en parecida línea con Josephine’s Castle a la cabeza, pero bien pronto aceleró la favorita y enseguida se colocó a la delantera del lote, en tanto por afuera cargaba con fuerza Mega Again. No hubo emoción en los metros postreros porque Grand Sara Jet mantuvo su andar ganador hasta cruzar el disco con tres cuerpos de ventaja sobre Mega Again, que por cuatro largos dejaba tercera a Piba Cause, que cargó en el final para colgarse del último lugar del podio.

La ganadora se movió en 24s.58/100 los primeros 400 metros y 48s.79/100 para los 800 mts.