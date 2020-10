Proyecto nacional y popular...

Como un golpe de efecto, un truco de magia o simplemente una jugada maradoniana, la derrota de Gimnasia ayer 2 a 1 ante Racing en uno de los amistosos de preparación quedó rápidamente a un costado ante una nueva aparición en escena del Diez.

Por la noche, y sin que necesariamente haya querido atenuar los efectos por la derrota deportiva y amistosa, Maradona volvió a expresarse visceral, sin pelos en la lengua y con el corazón en la mano.

El técnico de Gimnasia no dejó pasar el Día de la Lealtad peronista y se expresó a favor del Gobierno nacional. Bajo su discurso rápidamente se encolumnaron dirigentes, socios y fanáticos que confirman el resurgimiento de un proyecto institucional que buscará insertar fuertemente al equipo otra vez en el plano nacional.

De acuerdo a lo informado por calificadas fuentes de la dirigencia a El Clásico del diario Hoy, el Lobo que se viene buscará por todos los caminos ser un equipo “nacional y popular”, que se anime a jugar y ganar de local y visitante.

Sin la figura del Viejo Griguol, pero con otro maestro del fútbol como es Diego Armando Maradona, en Gimnasia todos empezaron a pensar en grande, soñando con recuperar el protagonismo que el equipo tuvo en la década del 90 y que apenas pudo tener en algunos torneos con Pedro Troglio quince años atrás.

Sin los promedios del descenso acechando como el año pasado y con un entrenador que está en boca de todos cada vez que entra en escena, el futuro de Gimnasia parece avecinarse muy distinto al que fue hace un año, cuando estaba último en la tabla y agonizaba para no irse a la B.

“Los que no me quieren repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y en realidad al que yo apoyé siempre fue a mi país, sin importar quien gobernara. Yo no fui a golpearles la puerta para pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron. Mi viejo fue peronista. Mi vieja adoraba a Evita. Y yo fui, soy y seré siempre peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantearon. Por eso, feliz Día de la Lealtad peronista y todo mi apoyo a Cristina Fernández, a Alberto Fernández, a Axel Kicillof, a Ginés García, a Martín Guzmán… Los banco a morir. Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con respeto”, escribió Maradona en Instagram.

Con respeto, convicciones y pasión.