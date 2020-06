PSG le puso fin a la novela de Mauro Icardi

A pesar del regreso de algunas ligas europeas, la Ligue 1 fue uno de los primeros torneos en ser cancelado totalmente, decisión tomada por la asociación de fútbol que la organiza. De esta manera, el París Saint-Germain se quedó con el título en Francia aunque restaban varias fechas por disputarse. Ahora, el conjunto parisino comienza a reforzar su equipo para la próxima temporada.

Ayer, el elenco de la capital francesa confirmó que abonará la opción de compra de Mauro Icardi, quien había llegado a préstamo en septiembre de 2019. Sobre la base de buenos rendimientos, el argentino se ganó la confianza del entrenador, y la dirigencia de la institución optó por pagarle la ficha al Inter, dueño de su pase.

En un primer lugar, el acuerdo establecía que, en caso de querer quedarse con los servicios del delantero, el PSG debía abonar 70 millones de euros por el futbolista. Pero por el momento económico debido a la pandemia del coronavirus, ambos clubes llegaron a un acuerdo para que la ficha se lleve a cabo en 50 millones, más cinco por diferentes bonus.

De esta manera, Icardi firmó contrato con el elenco francés hasta el 30 de junio de 2024, y según diferentes medios europeos, cobrará una cifra aproximada a los 10 millones de euros por temporada. En total, el atacante disputó 31

partidos con la institución, en los cuales convirtió 20 goles y repartió cuatro asistencias, además de haberse consagrado campeón del último certamen.

El Inter confirmó la noticia y le agradeció al argentino por el tiempo en el club: “El FC Internazionale Milano anuncia el traslado de Mauro Icardi al París Saint-Germain FC: el delantero nacido en 1993 se traslada definitivamente al club francés. El club agradece al jugador las seis temporadas que pasaron juntos y le desea lo mejor para la continuación de su aventura profesional”, informó en un comunicado oficial.

Icardi comenzó su carrera como futbolista en La Masía del Barcelona, aunque no logró debutar en la Primera División del conjunto culé. En 2011, el atacante argentino fue transferido a la Sampdoria, en calidad de cedido, aunque luego el club italiano ejerció la opción de compra.

Luego de grandes temporadas en la Sampdoria, el delantero fue vendido al Inter de Milán, por 13 millones de euros. En su nuevo equipo llegó a disputar seis temporadas, hasta que por una pelea con el entrenador, la dirigencia decidió buscar nuevos aires.

Con este traspaso de 55 millones de euros, Icardi se posiciona entre las 55 transferencias más caras de la historia del fútbol. El argentino igualó la venta de Hernán Crespo del Parma a la Lazio, aunque también hay que considerar la diferencia de años. Actualmente, el traspaso que involucró una mayor cantidad de dinero fue el de Neymar desde el Barcelona al PSG, por 222 millones de euros.

Ahora, Mauro buscará ganarse un lugar en el once titular del PSG. Tras la confirmación de la compra del argentino, Edinson Cavani podría acelerar su salida de la institución. El uruguayo no se encuentra conforme en el elenco parisino y no vería con malos ojos poder salir del club en el próximo mercado de pases.

Cabe recordar que al delantero charrúa se le terminará el contrato con el PSG el 30 de junio y ya sonó como posible refuerzo en diferentes equipos europeos. Por ejemplo, justamente el Inter tendría la intención de quedarse con los servicios de Cavani, ya que Lautaro Martínez podría pasar al Barcelona y el conjunto italiano necesitará un reemplazo en esa posición.