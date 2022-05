Punta Lara le hizo fuerza, pero en Berisso manda la U

Por el reclamo de una empresa que trabaja con el Estado, las autoridades del Club Universitario de Berisso recibieron la notificación de un fallo en contra que obliga a desalojar el histórico predio que está en 60 y 126 en el lapso de ocho meses.

Durante la década de 1960 el terreno era un baldío que juntaba mugre y ratas, y fueron los vecinos del Barrio Universitario quienes comenzaron a realizar tareas de limpieza y desmalezamiento.

Concluidas las tareas de limpieza, desmonte y saneamiento, y a fin de darle una utilidad, a fines de 1970 los vecinos ocuparon el predio como “un club de barrio”, como “un club de hecho”, organizando partidos informales de fútbol, reuniones vecinales en donde se compartían las problemáticas comunes al barrio universitario y conteniendo a chicos y chicas de la zona. En ese momento comenzaron a poseer el inmueble con “ánimo de dueño”.

El club cumple desde entonces los siguientes fines sociales: combate el flagelo de los niños en la calle creando la Escuela de Fútbol Infantil; se relaciona con entidades afines por medio de torneos y competencias; estimula la práctica y difusión de actividades deportivas; desarrolla un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados para que tengan los mayores beneficios sociales posibles; propende al mejoramiento intelectual y cultural de sus asociados.

También fue gestor del proyecto de mejoramiento de la plaza Mosconi, coordinando junto a YPF acciones con la Asociación de Ayuda al Niño Incapacitado (AANI) y el Jardín de Infantes nº 902 para que sea el primer espacio de Berisso en contar con juegos integradores para nenes con capacidades diferentes. También gestionó la incorporación del barrio dentro del plan de obras hidráulicas preventivas que hasta ese momento solo comprendía a la ciudad de La Plata.

Coviara es una empresa creada por un gobierno de facto en 1966, a la que se le donaron terrenos en varios lugares de la Provincia para que hiciera casas para el personal de la Armada. Coviara ya demostró además que no siempre cumple con su objeto. La prueba es que el terreno que está en 129 y 60, de casi una manzana, se lo vendió a un particular que no era personal de la ARA.

El predio les habría sido donado en 1970, también bajo un gobierno de facto. Lo que no se tuvo en cuenta es que al club no le fueron traspasados por el vecindario “años de posesión” como lo malentiende el juez. El club poseyó por sí mismo durante más de 20 años el terreno (desde fines de 1970, por lo menos, y hasta 1992) sin que nadie efectuara reclamo alguno. No existió una transmisión “literal”

del predio de los vecinos hacia el club en una fecha determinada, sino que el club se gestó naturalmente. Por eso se afirma que hacia 1970 el club ya funcionaba como tal.

El juez comprobó las tareas que viene desarrollando el club desde siempre y dijo que sería extremadamente grave la pérdida del inmueble tanto para los vecinos como para las instituciones linderas, por lo que representa un club de barrio, de modo que debe actuarse con prudencia para que el resultado del juicio no lo afecte tanto como para poner en peligro su continuidad. Pero esa aparente sensibilidad quedó vacía ante la decisión de que se tenga que abandonar el lugar, poniendo en cabeza de otros la forma en que se pueda conseguir un espacio, cuando él mismo tenía en sus manos las herramientas jurídicas para dictar una sentencia.

Liga de Honor I

Estudiantes 78 67 6 5 379 54 140

Gimnasia 78 66 7 5 360 44 139

Beto Ávalos 77 57 5 15 227 89 119

Talleres 78 48 15 15 191 62 111

DIVE Azul 78 38 16 24 165 108 92

Victoria 78 35 14 29 140 117 84

AFI 19 78 36 10 32 151 144 82

ADAFI 77 34 11 32 142 173 79

Cambaceres 78 31 17 30 130 124 79

At. Popular 78 34 7 37 157 174 75

VRADI 78 29 15 34 94 147 73

S. J. Bautista 78 27 13 38 130 193 67

CRISFA 78 26 9 43 109 191 61

El Carmen 78 20 8 50 100 241 48

Villa San Carlos 78 17 14 47 94 203 48

FIE 25 78 16 9 53 93 247 41

CRIM Naranja 78 11 11 56 76 236 33

C.F.L.H. 78 10 11 57 85 276 31

Liga de Honor II

S.M. de Tolosa 90 74 5 11 384 73 153

12 de Sept. 90 66 12 12 302 81 144

Juvenil LP 90 58 13 19 243 121 129

La Curva 90 54 8 28 296 121 116

DIVE Rojo 84 52 12 20 253 95 116

Chacarita 77 53 7 17 254 92 113

Hernández 90 45 15 30 215 128 105

Estudiantes LH 90 42 11 37 204 158 95

N.S. Luján 90 39 14 37 161 181 92

At. Juvenil 90 38 16 36 186 170 92

Nueva Alba 89 40 10 39 179 196 90

Real Infantil LP 89 34 13 42 163 188 81

CRIM Blanco 90 30 18 42 146 182 78

Capital Chica 78 28 10 40 159 193 66

Autonomía 84 28 8 48 130 245 64

La Plata V 83 26 6 51 168 224 58

P. Benoit 84 21 10 53 113 278 52

Libertad 90 14 4 72 72 368 32

Fundación Ema 66 11 8 47 57 211 30

Nueva Fuerza 90 6 6 78 42 422 18