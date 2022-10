Quatrocchi debuta ante River en el Monumental

Comienza el tercer interinato de Quatrocchi. Tras haber asumido de forma interina en 2019, luego de la salida de Leandro Benítez en febrero de dicho año y nuevamente en el 2020 cuando Leandro Desábato dejó su cargo, Quatrocchi vuelve a poner en marcha un nuevo proceso junto a sus colaboradores Maximiliano Masquestaut, Juan Cruz Calabrese y el preparador físico Ezequiel Muzzio. Hoy, a las 21.30, el DT se estrena ante River en el Monumental en un encuentro correspondiente a la vigésima tercera fecha del torneo de la Liga Profesional.

Estudiantes, que acumula cuatro encuentros sin ganar y tres derrotas consecutivas, buscará tres puntos de visitante para iniciar una levantada anímica y futbolística para intentar pelear hasta el final por un ingreso a la próxima Copa Libertadores del 2023.

En cuanto al equipo, el lunes Rodríguez se sumó al grupo principal y no solo participó de las ejercitaciones tácticos y el reducido, sino que también participó de las acciones de pelota para la línea de ataque y para el sector defensivo. Pero la presencia del mediocampista no significó que Quatrocchi saque un jugador de los citados, por el contrario no solo mantuvo a Valdez (fue quien ocupó el lugar del ex-Banfield en el partido con Colón), sino que sumó un tercer arquero (Juan Pablo Zozaya) y al arriba mencionado, atacante categoría 2003: Agustín Palavecino. Sin embargo, no podrá contar con Fernando Zuqui (ausente por lesión), ni tampoco con Leandro Díaz por haber llegado a la quinta amarilla.

La mala noticia tiene que ver con el capitán de Estudiantes, Mariano Andújar, que presenta un fuerte estado gripal, no se entrenó y está muy en duda para jugar. Caso contrario atajará Jerónimo Pourtau. Además, hay recuperación física para Jorge Rodríguez, que se entrenó a la par de sus compañeros y se reintegró Emmanuel Mas tras un día de licencia por trámites personales. Al primer equipo ingresan Benjamín Rollheiser y Franco Zapiola.