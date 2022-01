El Lobo puso primera en Estancia Chica

Luego de la licencia tras finalizar la Liga Profesional, el martes a la mañana el plantel de Gimnasia regresó a los entrenamientos para encarar el comienzo del año 2022 y esta pretemporada que se dividirá entre Estancia Chica y Mar del Plata.

Con testeos por prevención en primer lugar, luego hubo entrada en calor para después dividirse en dos grupos de trabajo y rotaron en bloques de tiempo. Por un lado trabajaron con pelota diferentes ejercicios técnicos, mientras que el otro grupo realizó trabajos físicos aeróbicos.

Como se esperaba, Luis Miguel Rodríguez estuvo presente en Abasto mientras siguen las intenciones de Colón para buscar el regreso del Pulga, mientras que Johan Carbonero fue el ausente de la mañana. El colombiano tampoco se presentó ayer en Once Caldas y espera que los dos clubes resuelvan la situación respecto a su pase para después allí comenzar la pretemporada. En caso de que el jugador se presente en alguno de los dos predios a entrenar, podría haber consecuencias judiciales.

Respecto a los testeos, dieron todos negativos pero tanto Lautaro Chávez como Matías Melluso tuvieron Covid-19 en los últimos días del año pasado. Melluso dio negativo y tuvo el alta, por lo que finalmente pudo entrenar con el resto del plantel, pero Chávez por precaución finalmente no formó parte de la práctica, aunque estaría a partir de hoy cuando reciba la aprobación del cuerpo médico del club.

Respecto a otras ausencias, Lucas Licht, que ya firmó su vínculo con Villa San Carlos, no estuvo en Estancia como así tampoco Matías Pérez García, quien no continuaría en el equipo, mientras que Emanuel Cecchini está igual que Carbonero y espera su resolución respecto a la continuidad o no, ya que el préstamo terminó el 31 de diciembre. A pesar de esto, desde el entorno del ex-Banfield afirman que se está trabajando para cerrar todo al 100% y que se sume en los próximos días antes de ir a Mar del Plata.

El mercado del Lobo

A la espera de poder sumar a Jorge Benitez, por el cuál el club está negociando, la intención es incorporar otro delantero y también un defensor. Por su parte, es fuerte el interés de Colón por el Pulga Rodriguez y el Sabalero podría ejecutar la cláusula de 500 mil dólares.