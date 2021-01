¿Qué sucede con Romai?

El Lobo ha comenzado su pretemporada y, a pesar de haber terminado con Le Coq Sportif a fines de diciembre y haber firmado con la marca emiratí Romai, cuyo dueño era una persona muy ligada a Diego Armando Maradona tras su paso por los Emiratos Árabes Unidos, por cuestiones de logística y aduana todavía no ha llegado la nueva indumentaria que vestirá al Tripero. La ropa proviene de dos lugares diferentes, porque la marca no tiene ninguna fábrica en el continente americano. Además de esos traslados, un pequeño inconveniente en aduana hace que el plantel siga vistiendo la marca del gallo francés en los primeros entrenamientos.



A pesar de esto, desde la dirigencia Tripera afirman que la ropa llegará sin problemas antes del inicio del torneo, y que la primera tanda que arribe al país estará destinada al plantel profesional, por una cuestión de contrato y visibilidad. Mientras que el sobrante y la siguiente tanda sí estará destinada a la venta para los hinchas albiazules.



Además de esto, hasta el momento no se ha filtrado ningún modelo de las camisetas que utilizará el Mens Sana, como así tampoco del resto de la indumentaria. Semanas atrás, el dueño de la marca, mediante su Instagram, había publicado fotos del escudo y la insignia “Decano de América”, junto con algunas fotos de la hinchada Tripera. Pero, para no revelar nada, no se ha subido nada más respecto a la ropa del Lobo.



Lo cierto es que esto, sumado a la poca actividad de la marca mediante redes sociales durante los últimos años, ha logrado una incertidumbre en los hinchas. Por eso, las fotos oficiales serán una sorpresa total; como así también, si serán dos camisetas o si habrá una tercera camiseta como suele hacerse en los últimos tiempos en varios equipos.