Quinto éxito al hilo de Go Chrome Go y ya podría sacar chapa de imbatible

Por GALOPÓN

Domingo patrio de acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo que levantó el telón para ofrecer 12 carreras en su cartelera. En una tarde húmeda, pero con una temperatura agradable, un buen número de aficionados se acercó al recinto hípico. En ese marco se disputó el tradicional Clásico 9 de Julio-Día de la Independencia (G III-1.600 mts.), alzándose con una incuestionable victoria (la quinta al hilo) Go Chrome Go de uno a otro extremo, ganándole por un largo a Endozing que en vano lo persiguió todo el tiro. En tanto que tercero a tres cuartos de cuerpo de éste, finalizó El De Nabta.

El cotejo, reservado para todo caballo de 4 años y más edad, contó con la asistencia perfecta de sus siete competidores y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Go Chrome Go con un sport de $2.30 sobre las chances de Largo Man ($4.45), de El De Nabta ($4.50), de Endozing ($4.55) y de Sean Halo ($4.80) que aparecieron jugados en forma pareja, lo cual hablaba de una paridad en fuerzas, en los papeles, entre los referidos competidores.

Trasladado el pleito a la pista, la balanza de la victoria se inclinó, como lo indicaban los papeles, para el lado del favorito, logrando de esta forma el noveno éxito de una campaña brillante, conseguidos en 15 salidas a la pista. En esta oportunidad, empleó un registro de 1m.36s.79/100 para los 1.600 metros de pista normal.

El defensor de la sedas Friends de San Isidro este año mantiene un invicto envidiable de cinco triunfos clásicos

En la suelta, Go Chrome Go y Endozing primerearon a Largo Man y El De Nabta, de tal forma que al formalizarse la carrera el favorito le sacó medio cuerpo a su rival, escalonándose luego Largo Man, El De Nabta, Say Much, Sean Halo y Rock You.

Con parciales moviditos descontaron los primeros 400 metros con el vanguardista que mantenía la ventaja sobre Endozing, mientras que a dos largos se ubicaba Largo Man, por delante de El De Nabta y Say Much, completando el lote Sean Halo y Rock You.

Precisamente con esta formación completaron la recta de enfrente y se zambulleron en el codo de la calle 41 con el favorito que estiró a un cuerpo la luz sobre su tenaz persecutor, que se movía con dos largos de ventaja sobre Largo Man y El De Nabta.

Promediando dicha elipse se lo veía firme a Go Chrome Go, que mantenía a raya a Endonzing, en tanto Largo Man y El De Nabta trataban de mantenerse en sintonía con los de adelante.

De esa forma culminaron el recorrido de la curva y al entrar al derecho Go Chrome Go no le dio ninguna oportunidad a sus rivales porque seguía al frente y Endozing no podía recortar la diferencia que lo separaba. En tanto El De Nabta ensayaba una tibia atropellada al igual que Sean Halo, mientras Say Much se iba quedando. Sin novedad, recorrieron los metros finales hasta que Go Chrome Go cruzó el disco con un largo de luz sobre Endozing, que por tres cuartos de cuerpo frenó la carga de El De Nabta.

El reloj cantó los siguientes parciales: 24s.25/100 para los primeros 400 metros; 46s.80/100 para los 800 metros y para los 1.200 metros, 1m.10s.11/100.