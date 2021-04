Reunión decisiva para la reanudación

Desde las 11 de la mañana se llevará a cabo una reunión entre los propietarios, cuidadores y los autoridades del Hipódromo para establecer definiciones sobre la realización de las carreras pertenecientes a la jornada.



Se buscará darle una solución al conflicto que se desató esta semana por la suspensión de las carreras tras no llegar a un acuerdo por el pago de los premios atrasados. Los dueños de los caballos, con el apoyo de otros sectores de la actividad, se negaron a correr hasta que les den un dato concreto de cuándo iban a percibir los premios que les adeudan. Y así fue que la primera jornada se suspendió. En la medida que las autoridades del Hipódromo, manejado por la Provincia, no lleguen a acordar con los propietarios, la situación no cambiará.