Revuelo en Gimnasia, tras el caso positivo de Contín

El “Tanque” Contín manifestó síntomas luego del encuentro ante San Lorenzo y por eso el jueves se realizó el hisopado PCR. Ayer se conoció el resultado positivo y mediante un comunicado, Gimnasia confirmó un nuevo caso de coronavirus en el plantel. Agustín Ramírez había sido el primero hace más de un mes, y ya se encuentra recuperado.

“Nicolás Contín ha dado positivo de Covid-19. Se encuentra en buen estado de salud, permanecerá aislado y con continuo seguimiento de su cuadro clínico por parte del cuerpo médico de la institución hasta su total recuperación. El jugador manifestó perdida de gusto y olfato y se procedió a realizarle el hisopado PCR para la detección de Covid-19 el jueves por la mañana. Este viernes (por ayer) se conoció el resultado positivo”, detallaron en el informe.

Además, según informó el club Albiazul, y si bien no presentó síntomas, Eric Ramírez deberá permanecer aislado por ser contacto estrecho tras haber compartido el mismo vehículo para viajar hacia el Estadio Pedro Bidegain.

Otra de las preocupaciones para los hinchas del Lobo fue la salud de Diego Maradona, ya que se lo vio abrazar al delantero en el enucentro del miércoles. Ante esta situación, su médico personal, Leopoldo Luque, llevó tranquilidad: “El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín. Con esta descripción Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado”, dijo.

Segundo amistoso para Gimnasia

En medio de la preocupación por el caso positivo de Contín, el equipo de Diego, de no mediar inconvenientes, jugará su segundo encuentro preparatorio frente a Independiente.

El partido de los titulares será transmitido por TNT Sports desde las 11, mientras que el cotejo de los suplentes irá en diferido a las 21.