Ricardo Zielinski: "Hicimos bien las cosas colectivamente"

Se ve la mano de a poco. Ricardo Zielinski sabe que falta mucho, pero el andar es para celebrarlo. Tras una nueva victoria, que dejó a Estudiantes puntero, habló en conferencia y destacó el buen nivel que mostraron los jugadores en Mendoza: "El equipo golpeó cuando tuvo que hacerlo y salimos fortalecidos en momentos claves".

Además señaló que todos los jugadores tuvieron un nivel parejo y que el equipo "hizo lo que buscamos, ser un equipo y hacer las cosas bien colectivamente". También destacó lo complicado que fue el encuentro, ya "fue un partido parejo, pero fuimos justos ganadores. Podríamos haber abierto el marcador en el primer tiempo. Tenemos un plantel que realiza una competencia sana por jugar. Me gusta que haya competencia y creo que hemos armado un buen plantel".

Por otro lado señaló que siempre va a jugar el que esté mejor y elogió a los refuerzos: "Los vi bien y se adaptaron rápido. El grupo los recibió bien y no hubo muchas complicaciones". También hizo hincapié en que el equipo siempre debe tener actitud: "Eso no se negocia. Se puede llegar a jugar mal y el resultado puede no sernos a favor, pero el esfuerzo nunca se debe negociar".