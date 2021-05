River logró un empate agónico en Colombia, en medio de un clima de tensión

River consiguió en Barranquilla un punto muy importante. El equipo de Marcelo Gallardo empató 1 a 1 con Junior y, en la previa del Superclásico, se trajo de Colombia una unidad que lo mantiene en el segundo puesto.

Porque con este resultado, y ante el triunfo de Fluminense contra Independiente Santa Fe, el Millonario quedó ubicado en la zona de clasificación a octavos de final. Todavía le quedan dos partidos, ambos de local.

El partido se dio en un contexto de tensión ya que por estos momento la situación política y social que está viviendo Colombia es muy grave y mediante redes sociales, varias personas se autoconvocaron bajo el lema “Si no hay paz, no hay fútbol” para que los planteles no lleguen al estadio del equipo local.

Incidentes antes del partido: River debió abandonar el campo de juego por los gases lacrimógenos

El clima que se vive en Colombia es bastante tenso. El país atraviesa un grave problema social que también se traslada al fútbol. De hecho, la mayoría de los partidos que debían jugarse la semana pasada allí, tuvieron que ser pasados a Paraguay. Sin embargo, este miércoles River jugará la fecha cuatro de la Copa Libertadores ante Junior, en Barranquilla.

El plantel de "Millonario" llegó a última hora de la noche del martes al hotel Hilton Garden, luego de más de seis horas de vuelo desde Buenos Aires, y fue recibido por un puñado de hinchas que viven en Barranquilla, incluida gente de la filial de dicha ciudad colombiana.