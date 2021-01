River quiere la noche épica ante Palmeiras

River tiene la difícil misión de dar vuelta el 0-3 conseguido en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras, en donde el equipo brasileño aprovechó tres errores puntuales del Millonario para sacar una abultada diferencia. Esta noche Marcelo Gallardo y sus dirigidos irán por la épica cuando visiten el estadio Allianz Parque desde las 21.30.

Es imposible omitir en un análisis previo del partido decisivo que el presente futbolístico de River es bastante flojo. Tan bajo como el golpeado estado anímico del equipo después del empate de Boca en los últimos minutos del Superclásico en la Bombonera y las posteriores derrotas contra Palmeiras e Independiente.

Eso sí, Marcelo Gallardo tiene muy presente los triunfos en Brasil contra Cruzeiro (en la vuelta de cuartos de la Copa 2015) y Gremio (revancha de semifinal 2018). Además, el Muñeco también entiende que si Enzo Pérez, Nacho Fernández, De la Cruz, Suárez y Borré están inspirados son capaces de generar una decena de situaciones claras de gol y de convertir un alto porcentaje de ellas.

“Nos plantamos ante situaciones adversas y sorteamos contratiempos. Los golpes deportivos nos han dado la oportunidad de arrancar con un nuevo desafío. La frustración más grande que me ha tocado vivir fue la eliminación con Lanús por la Libertadores. Sin embargo, pudimos salir y nos encontramos con algo histórico”, recordó el Muñeco en la conferencia de prensa antes de subirse al avión.

Respecto a su futuro, el entrenador Millonario fue tajante a la hora de declarar y dijo: “La crítica bienintencionada es valedera y noble. La malintencionada, aprendí a no darle ni cinco de pelotas. Porque no tiene sustento ni argumento. Hace rato que me vienen diciendo Te están esperando. Bueno, seguirán esperando. A mí nada me va a cambiar un resultado de fútbol, por peor que sea”.