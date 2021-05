River quiere quedar a un paso de la clasificación

Con el envión anímico tras la goleada a Aldosivi por

4-1 y la posterior clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional donde enfrentará a Boca, ahora River Plate visitará a Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez a partir de las 21.

De todos modos, el partido todavía podría correr riesgo de suspensión. Esto sucede por la situación política y social que está viviendo Colombia y desde ayer mediante redes sociales, varias personas se están autoconvocando bajo el lema “Si no hay paz, no hay fútbol” para que los planteles no lleguen al estadio del equipo local.

A pesar de esto, desde el gobierno colombiano y la Conmebol insisten en que hay garantías para que se dispute el encuentro, que la ciudad está en condiciones de recibir a los dos planteles y que puede brindar la seguridad dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, desde el Millonario entienden que hay posibilidades de que se cambie la sede como le sucedió frente a Independiente de Santa Fe, que en vez de jugar en Bogotá se disputó unos días después en Asunción, Paraguay. Las dos alternativas para esta fecha serían Guayaquil o Lima.

Volviendo a lo futbolístico, Marcelo Gallardo todavía no tiene definido el 11 que saldrá a la cancha. Esto se debe a que también está pensando en el partido del domingo frente a Boca Juniors en la Bombonera.

La única certeza que tiene el Muñeco es que Armani, Díaz, Angileri y Ponzio seguramente tengan minutos, pero después podría guardar varios jugadores para el Superclásico, que además es una fase importante para el torneo local.

El Millonario sabe que debe ganar este partido frente a Junior para llegar a los ocho puntos y así le sacaría al elenco de Barranquilla seis unidades de ventaja, quedando la misma cantidad en juego.

Mientras que Fluminense, también con cinco puntos, si le gana a Independiente de Santa Fe mañana a las 21 igualará la línea del equipo de Núñez y los dos equipos colombianos podrían quedar a seis puntos quedando dos fechas.

Así, a pesar de estar pensando en el Superclásico, la Banda sabe que un triunfo lo dejaría casi con los pies en octavos de final y hasta podría clasificar la semana que viene con una fecha de anticipación.