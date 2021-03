River-Racing, por la Supercopa Argentina

En los últimos años, el fútbol argentino ha sufrido distintos cambios y si bien los clubes se han tenido que adaptar, el caso de la Supercopa Argentina no es la excepción a la regla. En esta oportunidad, en el partido de esta noche se enfrentarán el Racing campeón de la Superliga 2018/2019 con Eduardo Coudet y el River ganador de la Copa Argentina 2019. Si bien parece extraño jugarlo en marzo de 2021, el motivo del aplazo de este encuentro se debió a la pandemia por coronavirus que comenzó a principios del año pasado.



En cuanto al conjunto Millonario, ya pasaron más de 14 meses desde que el equipo de Marcelo Gallardo logró la Copa Argentina frente a Central Córdoba, su último título oficial. Sin embargo, el paso del tiempo no lo condiciona al Muñeco para ir en busca de su 12° galardón como entrenador de La Banda y pese a algunas ausencias en el 11, no escatimará en poner mayoría de jugadores titulares. Las bajas más sensibles son justamente en la defensa y se trata de Javier Pinola y Gonzalo Montiel.



Por el lado del zaguero de 38 años, sufrió una fractura en el antebrazo derecho frente a Platense y estará entre dos y tres meses fuera de las canchas. Como posibles reemplazantes, Gallardo tiene a Jonatan Maidana a la espera de su redebut, pero según trascendió durante la semana, se inclinaría por David Martínez.



Por su parte, y debido a su gran momento personal, Montiel es uno de los futbolistas más difíciles de suplir pero por mala suerte para los de Núñez, estará ausente a raíz de un cuadro de mononucleosis. En los entrenamientos previos a la final, el DT ensayó con Milton Casco en su lugar, pero Alex Vigo sería el elegido. Además, Rafael Santos Borré salió lesionado en el choque de la última fecha por un golpe en la cresta ilíaca y lo esperarán hasta último momento.



En relación con la Academia, los dirigidos por Juan Antonio Pizzi no atraviesan un buen momento en la Copa de la Liga Profesional y si bien el pasado domingo frente a Estudiantes mostraron una leve mejoría, en la semana el DT recibió malas noticias. Gabriel Arias, por su parte, se retiró lesionado frente al Pincha y esperarán para ver si cuentan con él en el arco.



Además, y como si esto fuera poco, luego de que Eugenio Mena diera positivo, en los últimos testeos dio negativo pero una neumopatía no le permitirá viajar y volverá a ser sustituido por Lorenzo Melgarejo. A su vez, Lucas Orban también contrajo la enfermedad y estará fuera del 11 titular de esta noche, por lo que en su lugar ingresará el debutante Joaquín Novillo.