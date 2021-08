River va por la remontada en Brasil

Luego de haber caído por 1 a 0 en el partido de ida jugado en el estadio Monumental, el River de Marcelo Gallardo intentará seguir haciendo historia pero como visitante y en Brasil. Allá por 2018 y previo a que su equipo enfrente a Gremio en las semifinales, el Muñeco había dicho: “Estoy convencido de que podemos ir y ganar allá. Vamos a tener chances. Y que la gente crea porque la verdad tiene con qué creer para ir a dar un batacazo en Brasil”. Tres años después, esta frase continúa más vigente que nunca y en esta oportunidad, buscará repetir ante el Atlético Mineiro.

En lo que respecta al duelo que se jugará esta noche en Belo Horizonte, el entrenador del equipo de Núñez no podrá contar con la presencia del experimentado Enzo Pérez en la mitad de cancha, ya que en el cruce disputado la semana pasada en Argentina, el ex Estudiantes de La Plata llegó a las tres amarillas. De no mediar inconvenientes, el mendocino será reemplazado por su tocayo Enzo Fernández, pero también existe la posibilidad que ingrese Jorge Carrascal y con el alta del uruguayo Nicolás de la Cruz, serían los mismos once que en el encuentro de ida.