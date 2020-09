Robaron en el club For Ever

Un nuevo ataque de inseguridad hacia los clubes de la región. En las últimas horas, se produjo un robo en el club For Ever, donde un grupo de delincuentes se llevaron 200 metros de alambrado. La institución lo confirmó a través de un comunicado oficial: "Quizás para algunos sea poco materialmente, pero para otros es un montón".

Ante el triste hecho, el club remarcó la preocupación que siente por lo vivido y destacó la tristeza que sienten: "Vivimos con palos en la rueda, porque no es la primera vez que nos pasa. Tenemos mucha impotencia y sobretodo angustia, porque cuesta y mucho". A continuación, el comunicado completo de For Ever:

"¡ NOS ROBARON !

Esta vez nos toca dar una triste noticia. Quizás para algunos sea poco materialmente , pero para otros es un montón.

Nos robaron 200 mts. De alambrado, y no solo eso... Sino también tiempo, esfuerzo, energía, etc.

Esto que nos sacaron, vaya a saber uno para qué, era el resultado de gente que dejó si laburo, perdió su fin de semana... Con frío, con calor... para ir aunque sea a plantar un árbol para el futuro de nuestra querida institución.

Vivimos con palos en la rueda, porque está no es la primera vez que nos pasa.

Tenemos mucha impotencia y sobretodo angustia, porque cuesta Y MUCHO.

Estamos CANSADOS de que pasen estás cosas. Pero bueno, FOR EVER pregonó el hecho de mirar SIEMPRE PARA ADELANTE, por los que están, por los que se quedaron en el camino y ya no se encuentran con nosotros, y por los que vendrán.. para que nuestro club los apañe, los reciba y se sientan parte de ESTA HERMOSA LOCURA.

De más está decir que de esta VAMOS A SALIR MAS FUERTES QUE NUNCA, Y NADA NI NADIE NOS VA A SACAR LA ILUSIÓN, QUE SIGUE INTACTA DESDE EL DÍA 1 (DONDE PUDIMOS CONSEGUIR LO QUE DESEAMOS POR MUCHÍSIMO TIEMPO Y VEIAMOS LEJANO), UN PREDIO DE 4 HECTÁREAS, NUESTRO PREDIO .... A PURO PULMÓN.

Solo queda agradecerles a los que siempre están , y gastan su tiempo en ayudar o simplemente en ir a tomar un mate y conocer nuestra segunda casa.

Y a los que todavía no tuvieron la oportunidad.. invitarlos a ir... Las puertas se encuentran siempre abiertas en calle 135 y 600.

AGRADECEMOS DIFUSIÓN.

DALE FOR EVER ... ¡SIEMPRE!".