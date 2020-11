Rodríguez busca recuperarse para ser una solución

La enfermería de Estudiantes de La Plata no cesa en su trabajo: en once semanas de pretemporada hubo catorce lesiones. Para colmo, el equipo de Leandro Desábato no encuentra el rumbo futbolístico y perdió 2 a 0 ante San Lorenzo el último fin de semana. Ante esta situación, en el cuerpo técnico esperan que Lucas Rodríguez comience a intensificar los trabajos de recuperación para, en el corto tiempo, poder contar con él.

Cabe recordar que “Tití” sufrió una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda el 27 de octubre y continúa entrenándose de manera diferenciada en Country Club de City Bell. El mediocampista no pudo estar ante el Ciclón en el Nuevo Gasómetro y tampoco en el debut en Mar del Plata frente a Aldosivi. En la consideración del entrenador, Lucas Rodríguez es uno de los titulares prácticamente inamovibles. En la pretemporada jugó todos los partidos de preparación y Desábato lo piensa en varios sectores del campo. De volante por izquierda en lugar de Diego García, de mediocampista interno, de media punta y hasta de delantero junto a Leandro Díaz.

En la búsqueda de la construcción del equipo, el Chavo tuvo que lidiar con varios palos en la rueda. Sin Mauro Díaz, aguardan por el alta médica de Rodríguez para recuperar un valor más en la creación de juego.