Ronaldinho podría desembarcar en el Gimnasia de Maradona

De manera simultánea a la intención de sumar a Claudio Paul Caniggia para trabajar con Diego Maradona en el cuerpo técnico de Gimnasia, allegados a Diego Armando Maradona buscaron encender la llama del entusiasmo este jueves echando a rodar el rumor de que el técnico de Gimnasia estaría interesado en contratar a Ronaldinho Gaucho, ex volante campeón del mundo con la Selección de Brasil.

Roni, ex jugador también del Barcelona y del Milan entre otros, se encuentra detenido en Asunción del Paraguay por intentar ingresar a ese país con un pasaporte adulterado, y hace varios años que no juega de manera oficial. Sin embargo, esta no es la primera vez que el talentoso volante está en la mira de Gimnasia, ya que en el año 2016 fue acercado de manera oficial por el socio Mariano Cowen.

Todo se trata de un intento de maniobra comercial para fortalecer la figura de Maradona con Caniggia y Ronaldinho, pero desde la dirigencia del Lobo descartaron de plano sumar como trabajadores del área de fútbol tanto a Ronaldinho como a Caniggia.

La única posibilidad concreta para que tanto Ronaldinho como Caniggia puedan llegar a Gimnasia (uno como jugador y el otro como ayudante de campo), es que sea el propio Maradona o su entorno los que se hagan cargo de la inversión de dinero para solventar las presencias de estos dos ex jugadores en la institución de calle 4.