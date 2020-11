Rugby: el desafío de mantenerse en el sorprendente Tres Naciones

El Tres Naciones es realmente sorprendente. Está manifestando ser un torneo que requiere muchísima intensidad en cuanto al juego, pero donde también se necesita aún más en cuanto a lo mental. Porque su nuevo formato, al dejar de ser el conocido Rugby Championship por la baja del seleccionado sudafricano, puso sobre los participantes un exigente calendario de alto nivel en donde poder mantenerse es el verdadero desafío.



Es por esta razón que los tres seleccionados son protagonistas. Tras la histórica victoria de Los Pumas ante Nueva Zelanda, el conjunto argentino demostró que dará pelea y que, de esta forma, no habrá favoritos a quedarse con el título. Los tres cuentan con las mismas posibilidades de alzarse con el título, con una competencia muy pareja, la suerte puede cambiar el rumbo fecha a fecha.



Así fue el caso de Australia, el local, que comenzó cayendo por goleada en su primera presentación ante los All Blacks por 43-5 mostrando una pálida imagen dentro de la cancha, cosa que pudo revertir siete días más tarde, cuando en la segunda fecha se quedó con el triunfo ante los hombres de negro por un 24-22. Los Wallabies habían tenido actividad previa al torneo también jugando ante Nueva Zelanda, donde habían alcanzado un empate mostrando buenas intenciones de juego.



Por el lado neozelandés, fue sorpresiva la caída ante la Selección Argentino en lo que fue su tercera presentación. Aunque acumule dos derrotas y una victoria, en la previa al encuentro entre Australia y la Argentina, se ubica primero en la tabla de posiciones. Pero todo puede cambiar y nada está escrito hasta que suene el silbato final de cada partido.



En lo que respecta al equipo que conduce Mario Ledesma, tendrá que jugar de aquí en más todos los fines de semana hasta el final de la competencia. El 28 de noviembre, Los Pumas volverán a verse las caras con los poderosos All Blacks que llegarán con descanso y el 5 de diciembre cerrará su participación en el Tres Naciones jugando la revancha ante Australia.