Rugby: las Pumas son campeonas de la Copa Challenge en Uruguay

El año deportivo para las Pumas se hizo cuesta arriba pero lograron terminarlo con una sonrisa. Durante la jornada final de ayer, en Uruguay, lograron hacerse de la Copa Challenge en la edición número 27 del tradicional Torneo Valentín Martínez llevado a cabo por la Sudamérica Rugby.



Si bien en la primera fecha el seleccionado nacional de seven no pudo cosechar los resultados deseados, obteniendo solo una victoria en tres partidos, ganándole a Costa Rica y cayendo ante Chile y Colombia, aprovechó la segunda jornada para dar vuelta los pronósticos.



Las Pumas no llegaban como favoritas a la competencia: el año sin poder entrenar o hasta sin tener contacto con la pelota repercutió en las aspiraciones de un equipo joven que viajó a Uruguay en busca de seguir creciendo.



Los resultados obtenidos en la primera jornada, posibilitó que Argentina pudiera ingresar al cuadro de cuartos de final de la Copa de Oro, el cual disputó ante Paraguay en el primer turno del día domingo. Fue derrota por 15 a 10 y de esta forma pasó a competir en la Copa Challenge.



En las semifinales Challenge, Las Pumas pudieron revertir su imagen dentro de la cancha, superando las imprecisiones y siendo protagonistas de manera contundente. Vencieron en su mejor presentación por un amplio 36 a 0 al seleccionado de Perú.



La final fue la verdadera prueba de carácter para el equipo, debían jugar ante Chile, el rival al que ya habían enfrentado en la fase de grupos y no le pudieron ganar. En esta ocasión el resultado si fue favorable. Con un buen despliegue dentro de la cancha, y con la destacada actuación de la jugadora catamarqueña Virginia Brígido Chamorro, se coronaron campeonas challenge tras vencer a las chilenas por 17 a 7.



María Taladrid, la chascomunense que juega en La Plata Rugby Club, dialogó con El Clásico durante el campeonato y dijo: “Nos enfocamos mucho en el físico y buscamos dar nuestra mejor versión en la cancha”.



Contó también lo que significó poder participar del torneo Valentín Martínez: “Estamos muy felices de haber podido jugar. Después de tanto tiempo sin estar en una cancha de rugby, no teníamos pensado que este año podría ser posible. El torneo nos generó muchísimo entusiasmo”.



Por último, hizo una mención especial a quienes la acompañaron y confiaron en ella, y dijo: “Quiero agradecerle al staff del seleccionado por la oportunidad que me dieron. Yo no pude tocar una pelota en todo el año y ellos confiaron en mí. También a mis compañeras y entrenadores del club que me apoyaron en todo momento”.



La Copa de Oro del torneo quedó en manos de la selección brasilera, que aplastó a todo equipo que se le cruzó en el camino. Sin dudas, las chicas de Brasil tienen un nivel por demás superior al resto de los equipos sudamericanos y alzaron la copa nuevamente tras ganarle a Paraguay la final por 34 a 7.

La última semana de los Pumas

Esta semana será la última para el seleccionado nacional en la competencia del Tres Naciones. Tras la derrota ante Nueva Zelanda por 38 a 0, buscarán revertir el momento en la próxima fecha del día sábado a las 5:45 ante la selección local de Australia.



Jerónimo De La Fuente, uno de los referentes de Los Pumas, declaró: “Es una semana muy especial por todo lo que fue el año. Queremos cerrar el último partido de la mejor manera. Nos merecemos y queremos tener una gran semana”.