Rugby: Los Pumas se enfrentan a Australia

El año deportivo para Los Pumas trajo consigo un marco complicado tras las distintas adversidades que tuvieron que afrontar, como la pandemia y el no poder entrenar, no disputar partidos oficiales por más de un año y hasta incluso el fatídico episodio de la última semana que revolucionó el plantel.

Pero a pesar de las dudas y especulaciones de si deberían presentarse a jugar o no, finalmente habrá partido. El conjunto conducido por Mario Ledesma disputará entonces la última fecha del Tres Naciones, en la madrugada de mañana ante los Wallabies (locales) desde las 5.45 de la Argentina, en el Bankwest Stadium de Sidney. El partido podrá verse a través de la transmisión de ESPN 2.



El revuelo que trascendió por las redes sociales cambió el ritmo de la semana en cuanto a la preparación del partido. Las decisiones que se tomaron por parte de las autoridades de la Unión de Rugby Argentino sin dudas marcaron las distintas modificaciones del equipo. Primero la conocida sanción y desvinculación hacia el capitán Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, luego el levantamiento de la misma y su propia habilitación.



Mario Ledesma tuvo en cuenta todo lo ocurrido y definió el equipo titular con el que Los Pumas saldrán a jugar, en la cancha donde tres fechas antes tuvieron la mayor alegría ante los All Blacks, con la intención de dejar atrás toda la tensión semanal.



Para la última presentación en 2020, se destaca la presencia en el equipo de los jugadores con raíces platenses Nahuel Tetaz Chaparro y Rodrigo Bruni, quienes tuvieron paso por La Plata Rugby Club y el Club San Luis respectivamente. Los tres protagonistas del conflicto por redes sociales no estarán presentes pese a su habilitación y la capitanía del equipo será para el centro Jerónimo de la Fuente, quien supo

desempeñar esa función en la franquicia de Jaguares.



Los 15 titulares serán: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela, Matías Alemanno, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Facundo Isa, Rodrigo Bruni; Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez, Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente (capitán), Matías Orlando, Bautista Delguy, Santiago Carreras.

Por su parte, los suplentes serán: José Luis González, Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos,Francisco Gorrissen, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti, Santiago Chocobares.



Una vez más el joven platense de 20 años, Lucio Cinti, quedó fuera de la lista de concentrados y no tendrá la oportunidad de hacer su debut oficial con la camiseta de la Selección mayor Argentina. De todas formas, Cinti se lleva consigo haber podido integrar el plantel que logró la hazaña del triunfo histórico ante Nueva Zelanda.

“Fue un acuerdo entre jugadores y dirigentes”

El entrenador argentino, Mario Ledesma, dio a conocer las razones por las cuales los jugadores Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, quienes venían jugando todos los partidos, no formarán parte del plantel a partir del conflicto semanal y su respectiva habilitación para poder jugar.



“Fue un común acuerdo entre jugadores y dirigentes, creyendo que era lo mejor para preservar a los protagonistas”, declaró en conferencia de prensa, y agregó: “Nuestro propósito es poder representar a nuestro país de una manera ejemplar, no podemos perder de vista todo lo que se trabajó, estoy seguro que seguimos construyendo a pesar de todo lo que pasó”.

Habrá un homenaje para Diego Maradona

Uno de los disparadores de las polémicas ocasionadas durante la semana fue el sutil homenaje a Maradona que realizaron Los Pumas en su presentación ante los All Blacks, jugando con una cinta negra en el brazo. Quedando así opacados ante los ojos del mundo por el reconocimiento de los hombres negro, quienes regalaron una camiseta con el número 10 y le dedicaron la reconocida danza maorí.



Si bien con el correr de los días se difundió un video donde el plantel argentino pidió disculpas por no estar a la altura, se dio a conocer que, en la previa del partido ante Australia, Los Pumas le brindarán un nuevo homenaje a Maradona en busca de terminar con las críticas y dejar el tema atrás.

Primer tiempo

En los primeros minutos, los Pumas mantuvieron un alto nivel defensivo tras el incisivo ataque de los Wallabies. A metros de la zona de in goal, los argentinos lograron alejaron a pura patada la presión ejercida por Australia.

A los 15 minutos, luego de una falta de Marcos Kremer que le costó una amarilla, Australia tuvo su primera conversión. Tan solo tres minutos le duró la diferencia en el marcador, ya que a los 18 Nicolás Sánchez apareció y con la ayuda del palo igualó el marcador.