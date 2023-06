Rugby: tarde gris para los clubes platenses

Pasó un nuevo sábado de acción ovalada en los torneos de la URBA, donde La Plata Rugby fue el anfitrión de la máxima categoría al recibir a Buenos Aires C&RC por la décima fecha del Top 12.

En un partido muy parejo de principio a fin, el Canario no pudo quedarse con la victoria y lo perdió en el final por 25-22 ante el León, una de las revelaciones del campeonato. El equipo visitante había abierto el marcador pero rápidamente el Amarillo respondió para pasar al frente durante casi la totalidad del partido.

Los dirigidos por Maximiliano Suárez Folch otra vez se quedaron con las manos vacías, como una semana atrás ante el SIC. La Plata fue siempre arriba en el marcador, con los tries de Panigatti y Bernasconi en dos oportunidades. De todas formas, los de Gonnet se quedaron con otro punto bonus defensivo para seguir sumando en la tabla. El próximo sábado, La Plata visitará a Alumni en Tortuguitas y luego afrontará una fecha libre.

Por otro lado, San Luis no pudo repetir la labor del sábado pasado a pesar de estar muy cerca y cayó por 30 a 20 ante el CASI en la Catedral de San Isidro. Pese a que el Marsita quedó 20-20 a pocos minutos del final, no pudo sostener el resultado y no logró traerse a la ciudad un bonus defensivo. Gibert y Vaca hicieron los tries y Quatrocchi sumó 10 puntos.

El Azulgrana quedó comprometido con la zona del descenso, donde se ubica en la 11va posición de la tabla con 11 unidades. La próxima fecha jugará un duelo por demás importante ante Atlético del Rosario en La Cumbre.

En la Primera A, Los Tilos recuperó la alegría y volvió a la senda del triunfo en un duelo de alto vuelo ante Deportiva Francesa y como visitante ganó 22 a 21. El objetivo de los del Barrio Obrero es alcanzar el segundo puesto de la tabla, que otorgará un ascenso al Top 12. Con el cierre de la fecha, quedó en el séptimo lugar a 14 unidades de Champagnat.

En la Primera B, Universitario no pudo ante el líder Hurling en Gonnet y cayó por 24 a 21. De todas formas, Las Panteras continúan en el segundo lugar de la tabla y se ilusionan con el ascenso. Por su parte, el Verde quedó a 10 puntos de su perseguidor.

Por último, en el Torneo de Segunda, Albatros no pudo en Hernández ante Los Molinos y perdió por 29 a 18 y en la Tercera división, Berisso volvió a perder, esta vez como local ante Arsenal de Zárate por 24 a 10.

TOP 12

POSICIONES

1 Alumni 35 10 8 0 2 285 230

2 Newman 35 10 8 0 2 289 229

3 Belgrano Athletic 33 10 7 1 2 313 243

4 CUBA 29 10 5 1 4 337 261

5 SIC 28 10 5 1 4 313 227

6 B A. CRC 28 10 6 1 3 257 236

7 Hindú 25 10 5 0 5 265 226

8 CASI 21 10 5 0 5 249 295

9 La Plata RC 18 10 3 0 7 271 307

10 Atl. del Rosario 17 10 4 0 6 251 306

11 San Luis 11 10 2 0 8 244 282

12 Pucará 2 10 0 0 10 161 393

PRIMERA A

POSICIONES

1 Regatas B.V. 54 11 11 0 0 447 154

2 Champagnat 41 11 9 0 2 353 220

3 Los Matreros 32 11 7 0 4 326 276

4 Dep. Francesa 30 11 7 0 4 341 360

5 Curupaytí 29 11 6 1 4 307 290

6 San Albano 28 11 6 0 5 299 270

7 Los Tilos 27 11 6 0 5 251 258

8 San Cirano 27 11 6 1 4 266 290

9 San Martín 22 11 5 0 6 250 276

10 Olivos 17 11 3 0 8 236 259

11 Pueyrredón 16 11 3 0 8 244 315

12 Lomas Athletic 15 11 3 0 8 248 327

13 Banco Nación 13 11 3 0 8 249 363

14 M. Moreno 8 11 1 0 10 211 370