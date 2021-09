Sabbioni, que ha corrido poco y bien, se las tendrá que ver con Cappello

El momento culminante de la reunión será la disputa del Especial Carlos Pellegrini (1.400 mts.), reservado para todo caballo de 4 años y más edad ganador como mínimo de tres carreras. Serán siete los ejemplares, de entre 4 y 7 años, dispuestos a llevarse los 315.000 pesos de recompensa que le espera al vencedor. En un lote parejo, seguramente tendrá más chance aquel que mejor se adapte al estado alterado de la pista, sobre la cual se va a correr mañana debido a las inclemencias climáticas de estos días. Nuestro voto lo defenderá Sabbioni, que a pesar de sus 5 años, ha corrido poco pero muy bien. Tan solo cinco veces salió a la pista, consiguiendo tres triunfos.

El último lo obtuvo en el Clásico 9 de Julio Día de la Independencia (G III-1.600 mts.), el pasado 10 de julio. Es de jugarse en el fuego, por lo tanto tratará de aprovechar los 52 kilos de peso para “volar” sobre el barro. Pero no la tendrá fácil porque se las tendrá que ver con Cappello, que por ser titular de seis victorias cargará con 58 kilos. Además, es de la escuadra del experimentado cuidador Isidoro San Millán y sabemos que en carrera sus ejemplares parecen tener “una marcha más”. Tercero en discordia ubicamos a Candy Beer, que viene de obtener un valioso segundo lugar en Palermo sobre pista pesada. ¡¡¡Hagan juego, señores!!!

1° Carrera PREMIO: TERRIBLEZA (2ª TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 0P 6L 3L 1 IMMACOLATA a 4 57 HAHN GONZALO

5L 0L 2 MADRE CELTA z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

2L 4L 3L 8L 3 SEITER RULER z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 4 AGATA RED z 4 57 GÓMEZ DARIO R.

8S 6L 9L 5L 5 LA VELOCISTA z 4 57 LÓPEZ MARIANO J.

Debuta 6 FLOR SPROUT z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

6L 4L 3L 7L 7 GREAT CAPRI zc 4 57 RIVAROLA JUAN C.

2° Carrera PREMIO: LA MECHADA (2014) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6L 0L 0L 5L 1 PEGASUS ISLAND z 5 57 GOMEZ DARIO R.

4L 3L 1L 3L 2 ZENDA ROCK zd 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4P 4P 2L 2L 3 BIYOU z 6 55 ENRIQUE BRIAN R.

7L 4L 1L 0L 4 REE JERARQUICA z 6 55 CHAVES URBANO J.-4

3L 7L 9P 1P 5 CATTLEYA COM z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-3

9L 3L 9L 0L 6 LA VIEJA CHISTERA a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

3° Carrera PREMIO: ITALIAN HOLT (2013) - DISTANCIA 1.700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 7T 0L 0L 1 MILEY MOYVORE z 5 57 ORTEGA PAVÓN EDUARDO

0L 9L 7L 0L 2 PASION WAY z 5 57 HAHN GONZALO

7L 1L 3L 6P 3 SEXY CAUSE z 5 57 PEREYRA WILLIAM

3L 1L 5L 4L 3a WHITE SHARK zc 5 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

0L 5L 6L 2L 4 DIBABA z 5 57 ROMAY ABEL I.-2

3P 5S 3L 3L 5 NOCHE DE COPAS a 5 57 VALLE MARTIN J.

5L 5L 1L 9L 6 EUFEMIA z 5 57 PAEZ ALEXIS J.

7L 5S 6L 6L 7 HEMA JOIS t 5 57 ROMÁN JULIÁN A.-4

4° Carrera PREMIO: PERUGIA GULCH (2012) - DISTANCIA 1.700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4S 6L 8L 1L 1 LEÓN DEL CABO z 6 54 CABRERA ANÍBAL J.

7L 8Z 7Z 0P 2 SAMARAS z 7 54 XX

4S 3P 1P 3S 3 STAY SHINING z 6 57 PERALTA JORGE L.

8L 3L 8L 3L 4 ALMA BOHEMIA (H) t 6 55 FRÍAS ROLANDO I.-3

1P 1P 2P 1P 5 LUMINISTA z 6 54 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

5L 1L 6L 8L 6 ELQUETEJEDI z 8 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

2L 3L 0L 5S 7 JAPONÉS RYE zd 7 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

5° Carrera PREMIO: BUENAS COSTUMBRES (USA) (2011) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4L 5L 4L 4L 1 MAGNAMARA z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

7L 2 REINA SAMANTHA z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

Debuta 3 POTRA ESPERADA z 3 56 ASERITO RODRIGUEZ M.

7L 2L 4 QUEEN OF THE STONE z 3 56 ASCONIGA MARIA L.

7L 7L 6L 5 ENSALADA RUSA a 3 56 GONZÁLEZ JOSE N.

Debuta 6 PASSION WITH GLORY z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 4L 5L 7 GLORY AND VISION z 3 56 PEREYRA WILLIAM

7L 0L 8 VIVA LA MÚSICA z 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

6L 9 LINDA TRUE a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

5P 8P 10 SUNSET SPRING z 3 56 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

6° Carrera PREMIO: VALSA INC (2016) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 1L 2L 1 TORMENTO SALE z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

9L 0S 5S 2L 2 CANDY TULUM a 4 57 BLANCO RODRIGO G.

5P 6S 5L 5S 3 WOULD YOU LIKE z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

4P 5S 1L 2L 4 HONEY KEY a 4 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

4L 3L 1L 0S 4a MAS CASTAÑÓN a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 4L 1L 7L 5 MEM'S SOY a 4 57 PEREYRA WILLIAM

7° Carrera COCONUT (2007) - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 0P 9S 8S 1 INESS CHAMP z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3L 9L 2S 2S 2 SWEPT AWAY z 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

4L 5L 0L 3L 3 SALTA DE LINDA z 5 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

3L 5S 6L 7L 4 SARAFINA STRIPES z 5 57 GONZÁLEZ JOSE N.

7S 3L 5L 2L 5 BELLE SUCHI z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

9L 4L 0L 4L 6 MILONGA DEL ÁNGEL z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

8L 7L 8L 6P 7 CARRY UP NISTEL z 5 57 GARCÍA ROLANDO L.-4

2L 6L 6L 2L 8 VARVARA z 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

8L 9L 0L 9L 9 HIGH HERA a 5 57 ALDAY LUCIANO E.

2L 5L 8L 5L 10 TAPENADE z 5 57 CASTRO ALEXIS G.-2

8° Carrera PREMIO: INTENSE LOOK (2010) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4L 4L 3L 0L 1 CON UN PEY a 4 57 CORIA FACUNDO M.

9L 6L 0L 9L 2 RED TENDERNESS z 4 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

4L 2L 3S 2L 3 EL DE LAGUNA z 4 57 PERALTA JORGE L.

5S 7S 4 PETRONINO FITZ z 4 57 ORTEGA PAVÓN EDUARDO

7S 5S 6S 5S 5 ADOLFO zc 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

Debuta 6 DIEGOTE SHOW zc 4 57 VALLE MARTIN J.

Debuta 7 UNICON a 4 57 HAHN GONZALO

0L 6L 8 ADORADO MEMPHIS zc 4 57 ASCONIGA MARIA L.

Debuta 9 REMOTE CHERRY TREE z 4 57 GOMEZ DARIO R.

3T 10 SIR PETEN a 4 57 DIESTRA JUAN C.

0S 6S 0S 0T 11 BALAZO SMOCK zc 4 57 PEREYRA WILLIAM

0L 9P 9L 8L 12 REGIOS PROGRAMAS z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

9° Carrera ESPECIAL CARLOS PELLEGRINI - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4L 2L 3L 5L 1 GUAPO COMO YO zc 4 52 SOSA MIGUEL A.O.

3L 1P 1L 5P 2 NUEVO RECORD z 4 52 DIESTRA JUAN C.

6S 0L 1L 1L 3 SABBIONI z 5 52 AGUIRRE WALTER A.

1L 6P 4S 2P 4 CANDY BEER zd 5 54 BLANCO RODRIGO G.

4L 1L 2L 4L 5 LEON VALIENTE z 7 54 LÓPEZ ALEXIS O.

3L 8L 1S 4S 6 CAPPELLO z 5 58 PEREYRA WILLIAM

4P 4L 2L 1L 7 GRANDE TONY zn 6 54 RIVAROLA JUAN C.

10° Carrera PREMIO: PURE TALENT (2008 - 2009) - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4T 6T 8L 4T 1 EL DE CATA z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-3

6L 5L 0S 6L 2 LOGY HERO z 5 57 GONZÁLEZ ROQUE L.

8L 0L 0L 0L 3 FAINT BEACH z 5 57 XX

2P 4P 0S 3P 4 GRINGO MATADOR a 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

0P 5 ARMANDO BARREDA a 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

4P 6P 7S 0S 6 EL LURACATAO z 5 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-4

7P 4P 9S 2P 7 ATRACUORE zd 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 6L 8L 0L 8 TRUE GIFT t 5 57 CUBILLA JUAN S.-4

0L 0L 9L 7L 9 CAMPANO ZAM z 5 57 MENÉNDEZ FRANCO D.

6L 0L 4L 7P 10 REY FRISADO a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

11° Carrera PREMIO: MOZILLA (2015) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

2L 4L 2L 2L 1 EMPÍRICO LU z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

8S 3P 8P 8P 2 ROMANCE OCULTO z 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

5L 9S 5Z 0L 3 MAGIC FRIEND z 5 57 PERALTA JORGE L.

1L 2L 5P 1L 4 NEURUS zn 6 55 SOSA MIGUEL A.O.-3

7L 2L 1L 4L 5 ALLENS CASH z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

8L 5L 3L 5L 6 KEMPTEN a 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

5L 2L 3L 6L 7 ALRESCOLDO z 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

6L 5L 5L 0P 8 STAR LEADER z 6 55 XX

2L 8P 0L 1L 9 ASSURANCE a 5 57 CORIA FACUNDO M.

1L 6L 1L 9L 10 SIGO VIAJE z 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

12° Carrera PREMIO: INTENSE LOOK (2010) (2ª TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6S 3L 5L 2S 1 DOKY BLOOD a 4 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

Debuta 2 IL VOLO z 4 57 LÓPEZ MARIANO J.

7L 4L 4L 3L 3 GRAN NET z 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

0S 4 IL CORRIERE z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

7L 5 BOARIO PRIMERO z 4 57 VALLE MARTÍN J.

9L 0L 7S 6 DUDO SEGURO zc 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4S 5S 9S 9S 7 VALIOSO INT z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

3P 0P 0L 6S 8 CIA KEY a 4 57 LA PALMA MARTÍN A.

7S 4S 6S 2T 9 TABACALERO a 4 57 DIESTRA JUAN C.

Debuta 10 UNGUENT zc 4 57 SINIANI EMILIANO F.

7L 3L 5L 9L 11 COCO VEGA z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

0L 9L 9L 5L 12 MINI MI a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

CANDIDATOS DE HOY

1) SEITER RULER (3) IMMACOLATA (1) GRAT CAPRI (7)

2) BIYOU (3) ZENDA ROCK (2) LA VIEJA CHISTERA (6)

3) DIBABA (4) NOCHE DE COPAS (5) SEXI CAUSE y Cïa (3-3A)

4) LUMINISTA (5) ALMA BOHEMIA (4) STAY SHINING (3)

5) QUEEN OF THE STONE (4) GLORY AND VISION(7) PASSION WHIT GLORY (7)

6) HONEY KEY (4) TORMENTO SALE (1) CANDY TULUM (2)

7) SWEPT AWAY (2) BELLE SUCHI (5) VARVARA (8)

8) ELDE LAGUNA (3) SIR PETEN (10) CON UN PEY (1) BALAZO SMOCK (11)

9) SABBIONI (3) CAPPELLO (6) CANDY BEER (4)

10) GRINGO MATADOR (4) ATRACUORE (7) EL DE CATA (1)

11) EMPÍRICO LU (1) ALLENS CASH (5) ALRESCOLDO (7) KEMPTEN (6)

12) GRAN NET (3) DOKY BLOOD (1) TABACALERO (9) IL VOLO (2)