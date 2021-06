San Carlos sale a la cancha con nuevas ausencias

Villa San Carlos tiene que volver a salir a las canchas. Con nuevos dolores de cabeza debido a los contagios por Covid, tendrá que visitar a San Miguel a las 15, con el arbitraje de Sebastián Habib, en el marco de la 15° fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. Los de Laureano Franchi pretenden conseguir su primera victoria lejos del Genacio Sálice y tendrán varias sorpresas en el banco.



Luego de la dura derrota del martes contra Talleres, en lo que marcó su primera caída en suelo berissense donde era una verdadera fortaleza, no hubo mucho tiempo para trabajar y poner manos a la obra para preparar este juego. En ese marco, el cuerpo técnico pudo recuperar a cinco soldados, ellos son: Alexis Alegre, Gonzalo Raverta, Nahuel Fernandes Silva, Matías Brianese y Ángel Acosta.



Igualmente, no todo es bueno y en las últimas horas se conoció que el defensor Gabriel Manes y el volante Lautaro Chileme contrajeron coronavirus y están realizando la cuarentena correspondiente.



Con este panorama, los once que saldrán a la cancha a jugar hoy serán: Rodrigo Benítez; Juan Ignacio Saborido, Federico Slezack, Luciano Machin, Raúl Iberbia; Juan Ignacio Silva, Alexis Alegre; Bryan Schmidt, Nahuel F. Silva; Matías Samaniego; Lautaro Ruiz Martínez. Además, volvió a concentrar Ezequiel Aguimcer, el zaguero no era citado desde febrero de 2020, luego de haber estado parado por lesión tras una desinserción en el recto anterior del muslo izquierdo.



Finalmente fue llamado Octavo Padovani, un delantero categoría 2000, surgido de las divisiones inferiores y que actualmente se desempeña en la Reserva dirigida por Lucas Fiumano.



Por último, vale repasar que la terna arbitral estará compuesta por Habib, que estará acompañado por Matías Basso, Diego Rodríguez Lazarte y Nicolás Mastroieni.