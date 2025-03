San Carlos se prepara para un duelo clave en Berisso

Villa San Carlos, con la sangre en el ojo luego de tres presentaciones sin conocer la victoria, buscará este domingo por la tarde volver al camino ganador recibiendo a Brown de Adrogué, un rival de peso, en el estadio Gennacio Sálice de Berisso. Para dicho juego, el técnico Pablo Miranda prepara modificaciones.

Dicho compromiso se dará el domingo a las 15.30, con un marco que promete estar a la altura de una cita tan importante, en el marco de la octava jornada del Apertura de la Primera B Metropolitana. El Celeste ya jugará con el resultado puesto de Real Pilar, líder con 14, mientras que los del Pájaro vienen con 13 unidades, siendo visiblemente perjudicados en los últimos juegos.

Con respecto al once aún no hay demasiadas certezas, pero el cuerpo técnico meterá modificaciones ya que no quedaron conformes con lo realizado en la derrota frente a Argentino en Merlo. En caso de reponerse desde lo físico, Franco Ojeda y Juan Ignacio Silva volverán al once titular en reemplazo de Martín Garraza y de Augusto Pontón, que no tuvieron el mejor rendimiento en la zona oeste.

Vale repasar que el árbitro del encuentro será Marcos Recalde, acompañado por Rodrigo Arín de Fleitas y Juan Manuel Díaz, mientras que Manuel Girett será el cuarto hombre.

Cruzando unos metros la región, el primer equipo de Cambaceres no tendrá acción este sábado y domingo ya que quedará libre. El Rojo recién volverá a jugar la semana que viene ante El Porvenir.

Finalmente, en la Liga Amateur Platense de Fútbol se nos vienen dos fechas aprovechando el fin de semana largo por el Día de la Memoria el lunes 24. El sábado será la segunda fecha y la tercera será justamente el lunes aprovechando el feriado, pero también que hay parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y tanto Gimnasia como Estudiantes no tienen fútbol.