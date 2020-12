San Carlos: Vivaldo repetiría el equipo para recibir a J. J. Urquiza

Villa San Carlos estará jugando mañana a las 17.10 en el estadio Genacio Sálice de Berisso ante J. J. Urquiza. Es un choque clave, ya que corresponde a la tercera fecha del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana, y los dirigidos por Jorge Vivaldo aún no conocieron la victoria en el campeonato. Un mal resultado lo dejaría cerca de ir a jugar el reducido.



Hoy el Celeste se ubica en la última posición con tan solo una unidad, al igual que Comunicaciones, luego de debutar con un buen empate en Ingeniero Maschwitz, donde midió fuerzas con Acassuso, y perder su segundo enfrentamiento, con un nivel para el olvido y rápidamente tener que dar vuelta la página.

De lograr quedar en la cima de la tabla, deberá jugar una final frente a Almirante Brown, que está primero con cuatro puntos, por el primer ascenso a la Primera Nacional.



Luego de la derrota contra Tristán Suárez en condición de visitante el pasado fin de semana, el cuerpo técnico ya había programado un amistoso contra la Reserva de Estudiantes, dirigida por Pablo Quatrocchi, encuentro para donde aquellos jugadores que no tuvieron minutos frente al Lechero puedan sumar rodaje.



Las acciones se desarrollaron en el Country Club de City Bell. Se disputó un partido único de una hora de duración, dividido en dos tiempos de 30 minutos. El mismo finalizó 1 a 1, habiendo convertido Lucas Rebagliati el gol para la Villa.



El entrenador dispuso del siguiente 11: Rodrigo Benítez; Matías Catena, Tomás Chaparro Más, Juan Francisco Fuentes, Agustín Prida; Gastón Páredes, Lautaro Chileme, Nahuel Schmarson, Nahuel Fernandes Silva; Matías Grasso y Nahuel Luna. En el complemento ingresaron Lautaro Banegas, Dante Amicuzi, Lucas Calderón y Lucas Rebagliati.



Teniendo en cuenta el equipo que cayó 2 a 1 en el último juego, Vivaldo no realizaría ninguna modificación y renovaría la confianza para los mismos titulares. En consecuencia, formaría con: Nicolás Tauber; Juan Ignacio Saborido, Federico Slezack, Alejo Lloyaiy, Iván Massi; Alejandro Lugones, Gonzalo Raverta, Ignacio Guerrico, Alexis Alegre; Pablo Miranda y Bryan Schmidt.



Por último, está definida la terna arbitral para el enfrentamiento definitorio de mañana, el árbitro será Juan Pablo Loustau, los asistentes José Mendoza y Juan Pereira. Además, fue designado como cuarto juez Edgardo Zamora.