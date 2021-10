San Carlos volvió a perder y el ciclo de Yllana no levanta

Villa San Carlos juega mal, no consigue resultados y se empieza a comprometer el ciclo de Andrés Yllana como director técnico. El elenco berissense volvió a sumar una nueva derrota, esta vez fue 3-1 ante el Deportivo Merlo en condición de visitante. Nahuel Fernandes Silva marcó el único tanto para el Celeste, en tanto que para los locales convirtieron Ariel Colzera y Jonatan Morán, este último en dos ocasiones.

No hay caso y el ambiente adentro no es el mejor. Con cada partido que pasa la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico se desangra por las malas decisiones que van tomando no solo en los partidos, sino también en la semana, donde descuida al plantel. Esto se debe a que no le da importancia a lo que sucede con los juveniles y los habituales suplentes.

No hay buenos augurios para el futuro cercano, para colmo ayer volvió a caer, ante un rival de no mucho peso como Merlo, con todos goles en la parte complementaria. Un baldazo de agua fría y un baño de realidad para este equipo que anhelaba poder ganar.

Ahora, la próxima fecha, y última jornada del campeonato de la B Metropolitana, será ante Flandria en el Genacio Sálice, habrá mucho para pensar después.