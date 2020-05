Scaloni: “Messi es el mejor de la historia”

Lionel Scaloni, actual entrenador de la selección Argentina, habló de todo en una entrevista con el medio español Cadena Ser. El técnico se refirió en primer lugar a la posibilidad de que el fútbol pueda regresar en las próximas semanas tras la pandemia del coronavirus.

Con relación a este tema, el DT opinó: “El miedo está, si tenemos miedo nosotros al salir a la calle, el jugador de fútbol también lo tiene. Si las condiciones están así, el fútbol puede volver, como ha pasado en Alemania, donde todo ha sido positivo y correcto.

El fútbol sin público no es lo mismo, pero por lo menos el fin de semana será diferente”.

Al mismo tiempo, el entrenador, que fue confirmado en el cargo del conjunto albiceleste tras la última Copa América, sentenció que Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos: “Messi es el mejor de la historia, cuando se retire nos vamos a arrepentir de no poder verlo, no solo los argentinos. Messi es amado y querido en su país, no tengas duda en eso. Fui su compañero, le veo entrenar, veo las cosas que hace y no tengo duda. Ya lo demostró y tiene tiempo todavía para más”, aseguró.

Por otro lado, una de las grandes novelas del próximo mercado de pases será el posible traspaso de Lautaro Martínez al Barcelona. El delantero tiene la intención de llegar al elenco Blaugrana para compartir delantera con Messi, aunque el Inter no lo dejará salir tan fácil. Scaloni afirmó que sería una gran noticia si esto se lleva a cabo: “Si Lautaro tiene la suerte de ir a jugar con un compañero como Messi en el Barcelona, para nosotros, mejor que mejor. Es el delantero referencia de los próximos años y ojalá le vaya bien. No quiero meterme donde no me llaman, pero si se cambia de club ojalá le vaya bien”, contó.

Además, el técnico llenó de elogios al Toro: “Es un jugador similar a Luis Suárez, es alguien que todos querrían tener en su equipo”, dijo y agregó que podría jugar con Griezmann, Messi y Suárez. “El Barcelona durante una época jugaba con Neymar, con Suárez, con Messi. Se puede hacer, siempre que haya un sacrificio de los jugadores. Un entrenador siempre debe intentar poner a los mejores”, aclaró.