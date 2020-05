Scaloni y la decisión de no jugar en River

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló con Fox Sports y se refirió al estadio que podría ser sede para los partidos del conjunto argentino en las próximas Eliminatorias.

"Estoy de acuerdo de jugar en La Bombonera, pero no es mi cancha favorita. No es que solo quiero jugar en La Bombonera. Reconozco que me gusta, como me gustan otros estadios, que también lo dije: los de Rosario, los del interior que están cerca del público. Hay muchísimas canchas en Argentina y en Buenos Aires. Las de Vélez y Racing”, afirmó.

Al mismo tiempo, también tocó el tema del estadio de River. “Me gusta sentir el calor del público y necesitamos ese tipo de canchas, para que la gente esté cerca del jugador. Jugamos en cancha de River en el anterior proceso. Históricamente jugamos ahí, no habría ningún problema”, aclaró.

Por último, el director técnico del seleccionado opinó sobre el posible traspaso de Lautaro Martínez al Barcelona: “Cuanto más jugadores argentinos jueguen juntos, mejor. Nos conviene, pero no sé si será tan fácil que Lautaro se vaya de Inter a Barcelona”.