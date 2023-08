Se cumplió el paro de los vareadores y no hubo carreras ayer en el Hipódromo

POR GALOPÓN

Este jueves debió vivirse una verdadera fiesta en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo, con la disputa de la tradicional Polla de Potrillos (G III-1.600 mts.) y la presencia de Amigazo Sky con sólidas chances de alzarse con la primera gema de la Triple Corona. Sin embargo, fue una tarde triste para los que aman esta actividad, porque —tal como se preveía— no se llegó a levantar el telón para una nueva función. Se cumplió lo anunciado días atrás por la Asociación de Vareadores La Plata, entidad encabezada por Marcelo Gómez y Lucas Vera, y así desde las 11 comenzaron a convocarse los peones y vareadores, más otros trabajadores de la actividad, que se solidarizaron con los reclamos en la esquina de 119 y 41, frente al portón de acceso de los caballos.

Por su parte, la Administración del Hipódromo, a última hora del miércoles, tipo “manotazo de ahogado”, había anunciado algunos pagos correspondientes a un par de reuniones de fines de junio, pero no alcanzó para “frenar” dicha medida de fuerza. Además, dicen que los atrasos se deben a que la tardanza es en el Laboratorio de San Isidro, donde se realizan los controles antidoping.

Así, a las 13, hora de inicio de la primera carrera, los manifestantes se subieron a la cancha y desde el palo de los 600 marcharon por la pista principal hasta el disco, donde hicieron escuchar sus reclamos frente a la administración, ubicada bajo la Tribuna Pelousse.

Ante la imposibilidad de realizarse la reunión, las autoridades del hipódromo emitieron un escueto comunicado por el cual anuncian la suspensión de la reunión ante “el bloqueo del acceso de los SPC y la posterior invasión de la pista principal por parte de adherentes a la Asociación Vareadores, evitando así el normal funcionamiento de la misma”, y reiterando al final, que lo considera “un paro político”.

Ante ello, Marcelo Gómez y Lucas Vera (Vareadores) hicieron hincapié en que “no se trata de ninguna manera de un paro político, sino que lo que peticionamos es una simple aceleración en los pagos de los premios, porque estamos cobrando con atraso de entre 45 y 60 días, ello sumado a los actuales problemas económicos por los que la plata no alcanza, todo se hace muy difícil para los trabajadores del turf”.

Finalmente, los nombrados hicieron saber que “de no tener una respuesta positiva en las próximas horas, seguramente mantendremos las medidas de fuerza, con lo cual no se aseguraría que habría carreras el próximo día martes”. Y colorín colorado... ¡este cuento no ha terminado!