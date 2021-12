Se prepara el operativo para una jornada en paz

En el día de hoy se buscará que suceda una jornada tranquila en relación al partido que se disputará entre Gimnasia y Estudiantes a partir de las 17:00. Desde la Aprevide y los organismos de seguridad buscarán controlar todo desde temprano, y el operativo no será solo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, sino que también se trasladará a diferentes puntos de la Ciudad donde podrían suceder cruces entre los hinchas, tanto en la previa como luego del encuentro.

Por eso mismo, habrá casi 500 efectivos policiales participando del operativo, que en 60 y 118 comenzará a las 15:00 para los hinchas Triperos que vayan llegando al estadio. También habrá seguridad en el Estadio de Uno, en ambas sedes, y patrullas municipales recorriendo la zona céntrica de la ciudad. Por el lado de Estudiantes, Aprevide dispondrá de una burbuja especial que llevará al micro con el plantel Pincharrata desde el Country Club de City Bell hasta el Bosque, y lo mismo sucederá con el ómnibus que saldrá desde el hotel del centro de La Plata donde concentrará el Lobo.

En las cercanías al Estadio, habrá intersecciones en avenida Iraola y Centenario; 60 y avenida Centenario; y 60 y 122. Por eso mismo, desde el Mens Sana y la seguridad piden que quienes concurran al Bosque lleguen con tiempo para que el ingreso sea sin problemas, como así también hubo un pedido de los efectivos para que no se acerquen quienes no tienen entrada para que no sucedan inconvenientes o quieran ingresar sin carnet de socio.