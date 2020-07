Se sortea la Champions: todo lo que tenés que saber

Si bien quedan definir muchas de las llaves, tanto de la Champions League como de la Europa League, se sortearán las llaves desde las 7 am, horario de nuestro país, con el objetivo de agilizar los tiempos, teniendo en cuenta que en agosto comenzarán a definirse las fases posteriores.

Las llaves que restan definirse de la Liga de Campeones son:

Barcelona 1-1 Nápoles

Bayern Múnich 3-0 Chelsea

Manchester City 2-1 Real Madrid

Juventus 1-0 Lyon

Estas series se definirían entre el 7 y el 9 de agosto. Los cuartos de final el 11 y 12, mientras que la final será el 23. La particularidad que tiene es que todos los partidos serán a un encuentro, lo que amplía la posibilidad de ganar a los equipos de menor jerarquía. Además, todos los partidos se celebrarán en el país donde se jugará la final, es decir que se jugarán en Portugal, ya que la sede es Lisboa.

De todas maneras, de los partidos que restan de las llaves que no están resueltas aún, se jugarán en los estadios correspondientes de los equipos que deben ser locales: Barcelona recibirá al Nápoles en el Camp Nou, el Manchester City enfrentará al Real Madrid en el Etihad, la Juventus hará lo propio frente al Olympique Lyon en su estadio y el Bayern jugará en su casa contra el Chelsea.

Por el lado de la Europa League, quedaron pendientes partidos de octavos de final: Inter de Milán vs Getafe y Sevilla vs Roma. Estas series todavía no jugaron siquiera su partido de ida, por lo que la UEFA resolvió que se jugarán a un solo partido.

Las otras que sí jugaron la ida son LASK vs Manchester United (0-5), Eintracht Fránkfurt vs Basel (0-3), Estambul Basaksehir vs Copenhague (1-0), Wolfsburgo vs Shaktar Donetsk (1-2), Olympiakos vs Wolverhampton (1-1) y Rangers vs Bayer Leverkusen (1-3).

El sorteo será televisado por ESPN y Fox Sports, desde las 7 de la mañana en horario argentino.