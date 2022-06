¡Se viene la Finalissima! Todo lo que tenés que saber de Argentina-Italia

Argentina e Italia paralizarán al mundo este miércoles, cuando se enfrenten por la Finalissima a partir de las 16 en Wembley. Ambos, campeones en sus respectivos continentes, buscarán coronar su primer título del año en lo que será la antesala al mundial. Diario Hoy te detalla todo lo que tenés que saber sobre este histórico encuentro.

¿Cómo se define la Copa?

En caso de haber igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá alargue de 30 minutos. Y si persiste el empate, la copa se definirá a través de los penales.

¿Cómo llega la Selección?

Como señaló Scaloni en la conferencia, si bien la Albiceleste tiene el récord de 31 partidos invicto (el más largo del mundo en la actualidad), no es el mejor momento físico de varios jugadores. Paredes y Acuña quedaron descartados para la final, mientras que otros players se recuperan de molestias físicas. Sin embargo, saben que la prueba es bastante buena de cara al Mundial. Probable once: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Rodríguez, Lo Celso; Di María, Messi y Martínez.

Italia busca festejar tras el mal trago

Luego de quedar afuera de manera increíble del Mundial, el elenco de Mancini buscará un nuevo título. Si bien, muchos hablan de fin de ciclo, Italia es el último campeón de Europa. Con bajas como Domenico Berardi, Andrea Pinamonti Federico Chiesa y Marco Verrati (estaría en el banco), buscará una nueva alegría tras el fracaso mundialista. El probable equipo sería: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Emerson Palmieri; Matteo Pessina, Jorginho, Nicolo Barella; Federico Bernardeschi, Andrea Belotti y Lorenzo Insigne.

Scaloni en conferencia: “No somos invencibles”

Una vez que la delegación argentina llegó a londres para el partido que disputará ante italia por la Finalísima, el entrenador lionel Scaloni y el arquero emiliano Martínez hablaron en conferencia de prensa. “lo importante es no creerse invencible. está bueno que la gente piense que somos campeones y que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso.

Si alguna vez caemos, no pasa nada. Me tiene intrigado”, remarcó el director técnico sobre el camino rumbo al Mundial de Catar 2022. Sobre el rival de esta tarde, Scaloni comentó: “italia inmerecidamente se quedó afuera. estamos hablando de la ganadora de la eurocopa. Desde mi punto de vista se quedó afuera por aspectos que solo en el fútbol se da que la pelota no entra. el entrenador le ha dado una identidad que hace años no tenía. ahora tiene la oportunidad de empezar casi de cero”.

Por último, el entrenador albiceleste se refirió al homenaje que realizará la organización para la figura de Diego armando Maradona: “el homenaje a Diego siempre va a estar en todos los estadios del mundo. nunca acabarán los homenajes a su figura. Siempre habrá uno en algún estadio. Y encantado de que ocurra”.