Se vienen días de definiciones

Mientras el equipo de Gimnasia comenzará la tercera semana de entrenamientos en esta pretemporada, la dirigencia comienza a querer definir el plantel para el torneo. Por eso mismo será un lunes decisivo, ya que siguen en búsqueda del delantero titular que pidieron Leandro Martini y Mariano Messera. También buscan ponerle un punto final lo antes posible a las novelas de Paolo Goltz y Jorge Broun.



Durante el fin de semana, ni Colón ni Rosario Central mantuvieron contacto con la dirigencia para hacer ofrecimientos formales. La situación económica de los dos equipos no es la mejor y todavía no hay acuerdo para hacer la transferencia de los dos jugadores por el precio que quiere el Lobo.



A pesar de este tema dirigencial, tanto Eduardo Domínguez como el Kily González meten presión para que hagan el esfuerzo y paguen los 250.000 dólares que les puso Gabriel Pellegrino al arquero y al defensor.



Martini y Messera también quieren certezas ya que en el primer amistoso no pudo contar con ninguno de los dos y es un dolor de cabeza para la dupla.



Además si se llegan a ir Fatura y Paolo tendrán que salir a buscar formalmente los reemplazos. Por el arquero gestionarían por Rodrigo Rey o Francisco Rago, aunque miran de reojo a Alexander Domínguez. Por otro lado, como eventual reemplazo del defensor fue ofrecido Ramón Arias y la dupla tiene un tapado.



A pesar de que parecía que este fin de semana iba a ser la fecha límite como argumentaba el Lobo, la presión de los jugadores hace que esto se extienda hasta estos primeros días de febrero. Tanto Goltz como Broun saben que por menos dinero no se van a ir, por más de sus anhelos, aunque el capitán tiene también la opción del retiro y volver a sus pagos para resolver sus temas personales.



Lo cierto es que estas negociaciones llevan varias semanas y comienza a hacerse protagonista la impaciencia en el mundo Gimnasia, como así también en los entrenadores. Lo mismo sucede con el “9”, ya que la dirigencia sondeó varios jugadores y les fueron ofrecidos otros como Sebastián García y Cristian Colman; pero no les ha seducido del todo a Martini y

Messera. Así, las semanas pasan y los dos requisitos, que eran un delantero y mantener a los referentes, todavía no están resueltos.



El torneo no tendría descensos pero sí contarán los promedios. Por ello, en el seno del Mens Sana saben que deberán tener un plantel competitivo para sumar la mayor cantidad posible de puntos.