Setién y su continuidad en el Barcelona

La caída ante el Osasuna y la posterior consagración del Real Madrid en la Liga de España significó un fuerte golpe en el plantel del Blaugrana. Antes del reinicio del torneo, el conjunto culé le llegó a sacar cinco unidades a los Merengues, pero los dirigidos por Zinedine Zidane revirtieron esta situación y lograron el título.

Lionel Messi, luego del último encuentro, lanzó fuertes declaraciones sobre el nivel del equipo, lo que repercutió en la institución: “Después de todo lo que venimos, con Roma y Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no le damos nada. Yo había dicho que jugando así iba a ser difícil que ganemos la Champions y quedó demostrado que no nos alcanzó ni para la Liga. Si queremos pelear por la Champions, tenemos que cambiar muchísimo. Si no, el partido con Napoli lo vamos a perder también”, comentó el capitán del equipo catalán.

A raíz de los resultados, Josep Bartomeu determinó realizar una reunión con el entrenador para debatir acerca de su continuidad y saber cómo se encuentra para los próximos encuentros. En la conferencia de prensa, el DT había avisado que tenía fuerzas para seguir, pero no confirmó que estará en la Champions League: “Soy el máximo responsable. Me encuentro capacitado y con energías, por supuesto. Estoy convencido de que vamos a ser un equipo diferente. Espero dirigir en la Champions, pero no lo sé. Estoy de acuerdo con Messi en algunas cosas”, puntualizó el exentrenador del Betis. Según informaron medios españoles, la decisión del presidente fue que Setién continúe en su cargo.

Se viene la Champions League

La pérdida de la Liga tras dos años consecutivos provocará una necesidad de revancha en todo el equipo culé, y qué mejor ocasión, que el retorno de la Champions League en la primera semana de agosto. El conjunto de Leo Messi deberá disputar el 8 de agosto el encuentro de vuelta por los octavos de final ante el Napoli. Luego de lo que fue el 1 a 1 en condición de visitante, en el que también dejó más dudas que certezas dentro del campo de juego.

En caso de clasificar, el Barcelona deberá enfrentar al ganador entre el Bayern Munich y Chelsea. En el partido de ida, disputado en Stamford Bridge de Londres, el conjunto bávaro consiguió una victoria por 3-0 de visitante, lo que lo dejó con una buena ventaja para cuando tenga que ser local en el Alianz Arena el próximo 8 de agosto.

Si bien aún no se han jugado los partidos de vuelta de los octavos de final, el conjunto alemán sería un duro rival para el equipo de Messi, en caso de clasificar. Los teutones vienen de conseguir su octavo título consecutivo en la Bundesliga y por si fuera poco, también consiguieron la Copa Alemana con un Lewandoski implacable.