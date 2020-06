Sevilla y Betis, la atracción de la Liga de España

Este jueves se reanudará la Liga de España, luego de lo que fue la pandemia del coronavirus. Por la fecha 28 del certamen más importante del país, Sevilla recibirá al Betis en el clásico, a partir de las 17 de la Argentina. El encuentro será sin público en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con el arbitraje de Mateu Lahoz, y se podrá observar por la pantalla de ESPN.

Por el lado del local, Ever Banega estará desde el arranque, mientras que aún se espera por la confirmación de la presencia de Lucas Ocampos, quien se golpeó en uno de los últimos entrenamientos. Con relación a este tema, Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, contó que todavía no hay que descartar al argentino: “Se ha entrenado con normalidad, excepto una parte del entrenamiento de hoy, y esperemos a mañana. Valoraremos si puede jugar o no de inicio o al banco”, afirmó. Además, Franco Vázquez estaría en el banco de suplentes. Por el lado del visitante, Guido Rodríguez podría estar desde el arranque.

En la misma jornada, Barcelona, con Lionel Messi en la alineación titular, visitará el próximo sábado al Mallorca, desde las 17, mientras que el Real Madrid por su parte recibirá al Eibar, el domingo desde las 14.30.