Sigue vigente el torneo de fútbol de salón, pese a los anuncios

En la jornada de ayer, a raíz de las nuevas disposiciones del Gobierno nacional, surgieron consultas con relación a la práctica de algunos deportes de forma amateur o profesional. En tal sentido, sigue vigente la organización del torneo de fútbol de salón que impulsa la Liga Amateur Platense, por ejemplo, ya que se trata de partidos cuyo número de participantes no supera las 10 personas.



Además, tampoco sufrirán modificaciones los partidos de básquet y vóley, aunque sí se deberán incrementar los controles y restricciones de personas en los entrenamientos.



En tanto, lo que no sufrirá modificaciones por lo que se desprende de esta serie de medidas es la actividad profesional, por lo que, por ejemplo, la Copa de la Liga Profesional y los partidos internacionales no tendrán ningún inconveniente.



Lo que habrá que esperar es si algunos encuentros que se juegan de noche pueden sufrir alguna modificación por la restricción de circulación que anunció Alberto Fernández.

Boca, entre la práctica y la declaración de Riquelme



El vicepresidente de Boca y su hijo deberán presentarse a declarar hoy en una causa que se inició por no respetar las medidas y normas restrictivas para evitar el contagio de coronavirus, luego de haberse mostrado ambos sin barbijo ni distancia con otras personas en un palco en el Superclásico contra River.



Riquelme podría tener una multa de hasta 100 mil pesos y una pena de prisión de seis meses de mínima, según la tipificación de los artículos 202 y 205 del código penal. En tanto, el Código Contravencional estipula un arresto de hasta 60 días y la misma multa económica, y allí también se detalla que se puede clausurar el establecimiento, en este caso la Bombonera, si se comprueba la falta.