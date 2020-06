Sin acuerdo ni elecciones a la vista, Diego se aleja del Lobo

Como aquel que cumplió un objetivo, o mejor dicho dos (elecciones y permanencia), Diego Armando Maradona está cada vez más lejos de continuar en Gimnasia, conforme dejaron entrever anoche fuentes de la dirigencia del Lobo en contacto con el diario Hoy.

Desde hace un mes, cuando este matutino volvió a editarse, se echó luz sobre la verdadera relación entre el gobierno del club y la representación del director técnico, que fue buscado para causar un golpe de efecto, luego aprobado por los socios en las frustradas elecciones de noviembre, que justamente por las amenazas de renuncia del 10 se pasaron para diciembre.

En los últimos 30 días se publicó e informó la verdadera razón por la cual las partes estaban distanciadas: el Lobo, a través de la actual dirigencia, cumplió hasta fin de año con todo lo acordado, pero en los primeros dos meses del 2020 se generaron deudas que terminaron tensando la relación entre Christian Bragarnik, Maximiliano Pomargo, Matías Morla y Gabriel Pellegrino.

Concretamente, al cuerpo técnico se le debe una suma de siete cifras, cercana a los cinco millones de pesos correspondientes a pagos de los períodos de febrero, marzo y abril. Una parte de esa deuda se había pagado, pero otra no.

Además, había algunos servicios de intermediación que prestó Bragarnik con su agencia de representación en la llegada de algunos refuerzos que tampoco se pagaron. Fueron comisiones acordadas y que no había una urgencia explícita para saldar, pero sí un compromiso del cual aparentemente no se venía hablando.

Por otro lado, también surgieron diferencias por el salario de Maximiliano Pomargo, la mano derecha de Maradona en su ciclo en Gimnasia. En este punto algunos directivos sostenían que el sueldo del asistente debía correr por cuenta del propio Maradona. Pero otros dirigentes reconocieron que se le pagó un sueldo aparte hasta el mes de febrero. Desde entonces no volvió a cobrar.

Sin que Diego se haya expresado, ayer la dirigencia dejó entrever que solo hay una pequeña luz de esperanza para dar vuelta esta situación. Esto, sobre la base de que con Maradona nunca se sabe, ya que en noviembre renunció un martes y volvió un viernes para apoyar al pesidente Pellegrino, en las elecciones que tenía ganadas de antemano Mariano Cowen en la intención de votos por amplio margen.

Ahora ya no hay elecciones ni descensos a la vista. Gimnasia no descarta ofrecerle el cargo a Sebastián Méndez, cuyo representante también es Christian Bragarnik.

El presidente, de todos modos, sigue teniendo la suerte de su lado: cuando regrese el fútbol, no habrá hinchas en los estadios que puedan hacer notar el descontento por todo lo ocurrido en los últimos 12 meses.