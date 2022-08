Sin lucirse, Boca venció 1 a 0 a Agropecuario

El partido estuvo lejos de ser un trámite para Boca, si bien arrancó con agresividad, más en la actitud que en la claridad de las jugadas, no pudo romper el cero en los primeros minutos, de hecho, fueron contadas las ocasiones de gol.

Pero todo comenzó a inclinarse a favor del Xeneize cuando Layendenker le pega una patada criminal a Zeballos que deja a Agropecuario con 10. Desafortunadamente, el joven de Boca tuvo que salir lesionado luego de la infracción y Sebastián Villa ingresó en su lugar.

El tener un jugador de más le abrió el campo a Boca, comenzó a tener mas lugar, más llegada y asi llegó el primer gol: córner a favor, centro y Pol Fernández la envía al fondo de la red.

Para entonces el encuentro se tornó un poco agresivo y friccionado, en varias oportunidades jugadores de ambos equipos terminaron en el suelo.

Con la minima de ventaja se fue el club de La Ribera al descanso.

Lo que parecia que se iba a abrir en el segundo tiempo no terminó sucediendo, Boca un poco mejor intentó pero no llegó con peligrosidad. El "Sojero" seguia con vida y el Xeneize no cerraba el encuentro pese a la superioridad futbolística y numérica.

El encuentro se notaba controlado para los de azul y amarillo, sin embargo, existia la sensación de que el partido se podia escapar si Boca no convertía el segundo. Afortunadamente para los dirigidos por Ibarra, Agropecuario, que tuvo chances claras sobre el final, no pudo igualar el cotejo.

Boca se lleva a Buenos Aires un triunfo y una clasificación sin lucirse, ganando con lo justo pero sin grandes sobresaltos. Ahora espera por su rival en cuartos de final que será Quilmes o Deportivo Madryn.