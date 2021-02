Slezack: “Uno arranca con el pensamiento de conseguir cosas importantes en el club”

En una entrevista con El Clásico, Federico Slezack, histórico jugador del plantel profesional de Villa San Carlos, mostró sus ganas de volver a las prácticas y contó cómo fue el proceso del torneo de transición y distintas situaciones que le tocó pasar al Celeste en este último tiempo.



“Lo de Guerrico me da mucha felicidad, es un chico que hasta hace un año y medio jugaba en la Liga Amateur Platense, tuvo un paso por acá y que se vaya a jugar al fútbol europeo nos pone muy contentos y San Carlos es una vidriera”, expresó Federico Slezack.



Al respecto de la actualidad de Villa San Carlos, Slezack se refería así: “Todavía no se definieron las continuidades de los jugadores; antes de empezar los entrenamientos, esperamos tener definido cómo será el plantel”.



“Me tengo que juntar en estos días para cerrar mi continuidad, pero seguramente no habrá problemas para seguir un tiempo más”, cerró el defensor al referirse a su continuidad.