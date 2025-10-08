Son horas muy críticas para Miguel Russo que está en manos de Dios

Contra algunos alentadores pronósticos que anticipaban una posible recuperación, la salud del entrenador de Boca Miguel Angel Russo depende de un milagro y hoy podrían vivirse horas cruciales, según pudo saber de manera exclusiva El Clásico.

El exentrenador del Pincha, que fue quien llevó al equipo hace 30 años a ganar el campeonato del Nacional B junto a Eduardo Manera, empeoró gravemente en las últimas tres semanas, luego de venir luchando contra un tumor en la vejiga que se le detectó en el año 2017 y por el cual había sido operado en Colombia mientras dirigía al Millonarios.

Si bien Russo había manifestado periodos de plena recuperación, al punto que estuvo ligado a San Lorenzo hasta mediados de este año, desde que volvió del Mundial de Clubes con Boca en el mes de Julio comenzó a sentir una recaída.

Desde su entorno, y hasta incluso desde el mismo club, omitieron dar precisiones y optaron por mantener la cautela y el silencio en cuanto al verdadero estado de salud que podría tener un lamentable desenlace en las próximas horas.

Una vida en el fútbol

Miguel Ángel Russo nació en Lanús el 9 de abril de 1956 y a los 19 años comenzó a jugar como mediocampista en Estudiantes en 1975. Hizo toda su carrera deportiva en el club hasta que se retiró en 1989. En los últimos años de su carrera ya no estaba tan en sintonía con algunos dirigentes de la época y tuvo que recurrir a una intimación para terminar de cobrar una vieja deuda que tenían con él. Le hizo juicio.

Como jugador ganó dos títulos, el Campeonato Metropolitano 1982 y la Campeonato Nacional 1983 y totalizando 420 partidos y 11 goles. En sus primeros años como entrenador, logró ascender a Primera División a Lanús en las temporadas 1989-90 y 1991-92 y a Estudiantes de La Plata en la temporada 1994-95. Luego de alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores 1996 con la Universidad de Chile, quedando eliminado ante River y de lograr buenas campañas con Rosario Central en 1997 y 2003, Russo se consagró campeón del Clausura 2005 con Vélez Sársfield, lo que le valió la oportunidad de dirigir a Boca Juniors en 2007. Con el Xeneize, Russo se convertiría en uno de los tres entrenadores que logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores con el club. Tuvo otro ciclo en Rosario Central, regresándolo a Primera División en la temporada 2012-13, y uno en Millonarios, ganando el Torneo Finalización 2017 y la Superliga de Colombia 2018, antes de regresar a Boca en 2020, donde ganó el Campeonato de Primera División 2019-20 y la Copa de la Liga Profesional 2020. En 2023, ganó la Copa de la Liga Profesional con Rosario Central, para terminar concretando su tercer ciclo en Boca Juniors en 2025 luego de una buena campaña con San Lorenzo de Almagro.