Suspendieron al árbitro que le anuló un increíble gol a Boca

El gol increíble que le anularon a Boca, por una falta inexistente, generaron una enorme polémica. Luego de las dudas que tuvo el colombiano Andrés Rojas, que tras siete minutos de indecisión y de ver el VAR, terminó anulando el tanto por una falta inexistente de Norberto Briasco.

Luego de las declaraciones de Russo y de Izquierdoz, más las críticas medíaticas, Conmebol tomó una decisión: tras el grave fallo arbitral, suspendió a Rojas y al encargado del VAR, Derlis López, por su pésima actuación en el encuentro Boca - Atlético Mineiro.

Ambos fueron notificados y serán suspendidos por tiempo indeterminado. Cabe destacar que no fue la única polémica en el comienzo de los octavos del certamen, ya que también le invalidaron un tanto a Cerro Porteño por un supuesto offside que no existió. Y eso que fue analizado por el VAR, pero la decisión no cambió. Encima, los paraguayos perdieron 2-0 con Fluminense y elevarán una queja para repetir el encuentro. Ay Conmebol...

El fallo completo