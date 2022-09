Toda Bien ingresó última a la recta y venció atropellando a lo “Pampero”

Por GALOPON

En una tarde agradable, el teatro del turf del Barrio Hipódromo levantó el telón para ofrecer un programa de 15 actos con la atracción del Especial Domingo Soleado (1.300 metros). Allí se impuso la favorita Toda Bien, pero no le resultó fácil ya que recién en el mismo disco, luego de ingresar en la última posición a la recta, pudo literalmente tapar en el disco a Silverscape, que ya gastaba a cuenta (foto). Cabeza fue la diferencia, mientras que tercera quedaba Would You Like, que por medio pescuezo dejaba cuarta a la brava Turista, que se había jugado a la descubierta desde el vamos.

La carrera estaba reservada para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras. Stemme y Kalcura Seattle dejaron el compromiso en blanco y la cátedra mostró su preferencia por Toda Bien ($2.30) sobre la chance de Ready Rye ($3.34). Y en este caso los extremos se tocaron porque mientras una ganaba, su rival en las apuestas cerraba la marcha. Así, la ejemplar conducida por el jockey Leandrinho Goncalves logró el quinto triunfo en 16 salidas y el primero fuera de las condicionales, empleando el registro de 1m18s 56/100 para los 1.300 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, Turista desde afuera de todo largó presta primereando a Ready Rye, Silverscape, CorraCandy, Toda Bien, Would You Like y Amiga de la Vida. De tal manera que formalizada la carrera, la puntera estiró a tres cuerpos la luz sobre Ready Rye, que por medio largo se adelantaba a Silverscape, Toda Bien y Corra Candy, que corrían agrupadas, quedando luego Would Yoy Like y Amiga de la Vida.

Por la señal de los 800 metros, Turista mantenía ventajas sobre Silverscape, corriendo cerca Corra Candy, quedando por los palos Ready Rye, precediendo a Would You Like y Amiga de la Vida, con la favorita cerrando la marcha. Así, descontaron el opuesto y al zambullirse en la elipse de la calle 41 lo hicieron en el mismo orden.

No variaron dichas posiciones en toda la curva y ni bien entraron al derecho, parecía que Turista se afirmaba adelante. Sin embargo, enseguida la fueron a buscar Would You Like por los palos y Silvescape por su costado exterior. Así, la emoción quedó toda para el final, porque se juntaron las tres nombradas en una definición incierta. Como si fuera poco, en los metros postreros se agregó la carga fulminante de la favorita, que en el mismo disco se colgó la medalla de vencedora.

La ganadora empleó estos parciales: 22s 05/100 para los primeros 400 metros; 47s 17/100 para los 800 metros y 1m12s 45/100 para los 1.200 mts.